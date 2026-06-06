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Monsoon 2026: धर्म और पुराणों में वर्षा को क्यों माना गया है ईश्वर की कृपा? जानिए अतिवृष्टि और अनावृष्टि के पीछे की मान्यताएं

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 6, 2026 7:55:53 PM IST

धर्मग्रंथों में वर्षा का महत्व
धर्मग्रंथों में वर्षा का महत्व


Monsoon 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज बदल चुका है. कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं तेज हवाओं और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं. आधुनिक विज्ञान मानसून को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है, लेकिन भारतीय धार्मिक परंपराओं और पुराणों में वर्षा को केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन और देव कृपा से जोड़कर देखा गया है.
 
प्राचीन काल से ही समय पर होने वाली वर्षा को सुख, समृद्धि और अच्छी फसल का आधार माना गया है. यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में बारिश का विशेष महत्व रहा है और कई धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है.

 धर्मग्रंथों में वर्षा का महत्व

हिंदू मान्यताओं के अनुसार वर्षा जीवन का आधार है. खेतों में अन्न पैदा हो, नदियां जल से भरें और जीव-जंतु जीवित रहें, इसके लिए वर्षा आवश्यक मानी गई है.श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग अध्याय में बताया गया है कि अन्न से प्राणियों का पालन होता है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है. इस विचार में वर्षा को जीवन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है.

 इंद्र देव और वर्षा का संबंध

वैदिक परंपरा में इंद्र देव को वर्षा, मेघ और बिजली का अधिपति माना गया है. ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख देवताओं में स्थान दिया गया है. मान्यता है कि उनकी कृपा से धरती पर वर्षा होती है और अन्न उत्पादन संभव हो पाता है.इसी कारण प्राचीन समय में अच्छी बारिश की कामना के लिए यज्ञ, अनुष्ठान और विशेष पूजा की जाती थी. कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वर्षा के लिए धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा देखने को मिलती है.

अतिवृष्टि क्या होती है?

अतिवृष्टि का अर्थ सामान्य आवश्यकता से अधिक वर्षा होना है. जब लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएं, तो उसे अतिवृष्टि कहा जाता है.धार्मिक कथाओं में इसका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है. श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा में भी इंद्र के क्रोध के कारण हुई अत्यधिक वर्षा का वर्णन मिलता है. इस कथा को अहंकार और प्रकृति के संतुलन से जोड़कर देखा जाता है.

 अनावृष्टि क्या होती है?

अनावृष्टि का अर्थ वर्षा का अभाव या सूखा पड़ना है. जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती और जल संकट पैदा हो जाता है, तो उसे अनावृष्टि कहा जाता है.पुराणों में इसे मानव और प्रकृति के बीच बिगड़ते संतुलन का संकेत माना गया है. कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब समाज में धर्म, नैतिकता और जिम्मेदारी का ह्रास होता है, तब प्रकृति भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है.

प्रकृति और मानव का संबंध

भारतीय परंपरा में प्रकृति को पूजनीय माना गया है. नदियां, पर्वत, वृक्ष और वर्षा सभी को जीवनदाता के रूप में सम्मान दिया गया है. यही वजह है कि मानसून केवल मौसम का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी माना जाता है.बारिश समय पर हो तो समृद्धि का संकेत मानी जाती है, जबकि अत्यधिक वर्षा या सूखा लोगों को प्रकृति के महत्व की याद दिलाते हैं. यही संदेश वेदों, पुराणों और लोक परंपराओं में बार-बार दिखाई देता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Hindu BeliefsIndra DevMonsoon 2026Monsoon In HinduismRain In Puranas
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