Home > धर्म > Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें सही मुहूर्त, पारण टाइम और संपूर्ण विधि

Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें सही मुहूर्त, पारण टाइम और संपूर्ण विधि

Mohini Ekadashi Vishnu Puja 2026: एकादशी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र दिनों में से एक है. हिंदुओं के बीच इस दिन का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 2:39:31 PM IST

मोहिनी एकादशी का पर्व 27 अप्रैल सोमवार को रखा जाने वाला है.
मोहिनी एकादशी का पर्व 27 अप्रैल सोमवार को रखा जाने वाला है.


Mohini Ekadashi Vishnu Puja 2026: इस साल मोहिनी एकादशी का पर्व 27 अप्रैल सोमवार को रखा जाने वाला है. शास्त्रों के मुताबिक, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह तिथि प्रभु विष्णु की कृपा पाने के लिए एकदम बेस्ट है. मोहिनी एकादशी का महत्व काफी अधिक है, क्योंकि इसी दिन भगवान ने असुरों से अमृत की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था. इस पावन पर्व पर सही नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. 

मोहिनी एकादशी 2026: तिथि और समय

  • एकादशी तिथि आरंभ 26 अप्रैल 2026 – शाम 06:06 बजे तक
  • एकादशी तिथि समाप्त
  • 27 अप्रैल, 2026 – 06:15 अपराह्न
  • 28 अप्रैल को पारण का समय
  • 28 अप्रैल, 2026 – प्रातः 05:43 बजे से प्रातः 08:21 बजे तक
  • पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण अप्रैल 28, 2026 – 06:51 अपराह्न

मोहिनी एकादशी 2026: पूजा विधि

1. भक्त सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करते हैं.
2. अपने घर और पूजा घर की सफाई करें और एक वेदी (पूजा स्थल) तैयार करें.
3. भगवान विष्णु के लिए घर पर बना भोग तैयार करें.
4. एक लकड़ी के पटरे पर भगवान विष्णु, श्री यंत्र या भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करें.
5. देसी घी का दीपक जलाएं, घर पर बना भोग अर्पित करें.
6. एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है.
7. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
8. शाम के समय भी भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए. 

You Might Be Interested In

महत्व और अनुष्ठान

वैशाख मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का सम्मान करती है. भक्त अपने पापों को शुद्ध करने के लिए उपवास रखते हैं, और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर तथा पीली वस्तुएँ अर्पित करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं.

Tags: home-hero-pos-2Mohini Ekadashi 2026Mohini Ekadashi date 2026Mohini Ekadashi puja vidhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें सही मुहूर्त, पारण टाइम और संपूर्ण विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें सही मुहूर्त, पारण टाइम और संपूर्ण विधि
Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें सही मुहूर्त, पारण टाइम और संपूर्ण विधि
Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें सही मुहूर्त, पारण टाइम और संपूर्ण विधि
Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें सही मुहूर्त, पारण टाइम और संपूर्ण विधि