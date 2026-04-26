Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें सही मुहूर्त, पारण टाइम और संपूर्ण विधि

Mohini Ekadashi Vishnu Puja 2026: इस साल मोहिनी एकादशी का पर्व 27 अप्रैल सोमवार को रखा जाने वाला है. शास्त्रों के मुताबिक, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह तिथि प्रभु विष्णु की कृपा पाने के लिए एकदम बेस्ट है. मोहिनी एकादशी का महत्व काफी अधिक है, क्योंकि इसी दिन भगवान ने असुरों से अमृत की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था. इस पावन पर्व पर सही नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.

मोहिनी एकादशी 2026: तिथि और समय

एकादशी तिथि आरंभ 26 अप्रैल 2026 – शाम 06:06 बजे तक

एकादशी तिथि समाप्त

27 अप्रैल, 2026 – 06:15 अपराह्न

28 अप्रैल को पारण का समय

28 अप्रैल, 2026 – प्रातः 05:43 बजे से प्रातः 08:21 बजे तक

पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण अप्रैल 28, 2026 – 06:51 अपराह्न

मोहिनी एकादशी 2026: पूजा विधि

1. भक्त सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करते हैं.

2. अपने घर और पूजा घर की सफाई करें और एक वेदी (पूजा स्थल) तैयार करें.

3. भगवान विष्णु के लिए घर पर बना भोग तैयार करें.

4. एक लकड़ी के पटरे पर भगवान विष्णु, श्री यंत्र या भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करें.

5. देसी घी का दीपक जलाएं, घर पर बना भोग अर्पित करें.

6. एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है.

7. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

8. शाम के समय भी भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए.

महत्व और अनुष्ठान

वैशाख मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का सम्मान करती है. भक्त अपने पापों को शुद्ध करने के लिए उपवास रखते हैं, और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर तथा पीली वस्तुएँ अर्पित करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं.