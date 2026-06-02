Mobile Vastu Tips: सिरहाने रखकर सोते हैं मोबाइल? जानिए कैसे बिगड़ सकती है नींद और सेहत; वास्तु शास्त्र से है कनेक्शन

Mobile Vastu Tips: आज के दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हालांकि, कई लोग रात में सोते समय भी मोबाइल को सिरहाने या अपने बेहद करीब रखकर सोते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार यह आदत नींद, मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है.

वास्तु शास्त्र क्या कहता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोते समय मोबाइल को सिरहाने के पास नहीं रखना चाहिए. माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली ऊर्जा शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है, जिससे बेचैनी और नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

ज्योतिष शास्त्र में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राहु और बुध ग्रह से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इन उपकरणों का अत्यधिक उपयोग मानसिक अशांति, तनाव और एकाग्रता में कमी का कारण बन सकता है. इसलिए सोते समय इनसे दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

विज्ञान की क्या है राय?

वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर के प्राकृतिक स्लीप साइकिल को प्रभावित कर सकती है. देर रात तक स्क्रीन देखने या नोटिफिकेशन की आवाजें सुनने से मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है.

बेहतर नींद के लिए अपनाएं ये उपाय

विशेषज्ञों के अनुसार सोते समय मोबाइल को कम से कम 3 से 4 फीट दूर रखना बेहतर माना जाता है. यदि अलार्म का उपयोग करना हो तो फोन को बेड से थोड़ी दूरी पर रखें. इससे न केवल नींद बेहतर होगी, बल्कि रात में बार-बार फोन देखने की आदत भी कम हो सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य मान्यताओं, वास्तु और ज्योतिषीय दृष्टिकोणों के साथ-साथ उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है. किसी स्वास्थ्य समस्या या नींद संबंधी परेशानी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना उचित है.