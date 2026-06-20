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मोबाइल में चालीसा पढ़ना सही है या गलत? जानें धार्मिक मान्यताएं, धर्म विशेषज्ञों की राय और जरूरी सावधानियां

Mobile Chalisa Reading Rules: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर पढ़ाई और मनोरंजन तक, लगभग हर काम स्मार्टफोन के जरिए किया जा रहा है.  ऐसे में बहुत सारे लोग अपने   मोबाइल फोन  से ही किसी भी चालीसा का पाठ करते हैं,आइए जानते हैं यह कहां तक सही है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 20, 2026 9:28:13 PM IST

क्या मोबाइल पर चालीसा पढ़ना गलत है?
क्या मोबाइल पर चालीसा पढ़ना गलत है?


Mobile Chalisa Reading Rules: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर पढ़ाई और मनोरंजन तक, लगभग हर काम स्मार्टफोन के जरिए किया जा रहा है. ऐसे में पूजा-पाठ और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी अब मोबाइल पर होने लगा है. हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा या अन्य स्तोत्र अब कुछ ही सेकंड में फोन पर उपलब्ध हो जाते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या मोबाइल पर चालीसा पढ़ना धार्मिक दृष्टि से उचित है?

क्या मोबाइल पर चालीसा पढ़ना गलत है?

धार्मिक जानकारों के अनुसार पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार श्रद्धा, विश्वास और मन की एकाग्रता है. भगवान तक पहुंचने के लिए माध्यम से अधिक भावनाओं और भक्ति का महत्व माना गया है. यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मोबाइल में देखकर चालीसा या मंत्रों का पाठ करता है, तो उसकी प्रार्थना का महत्व कम नहीं होता.आज की व्यस्त जीवनशैली में हर समय धार्मिक पुस्तक साथ रखना संभव नहीं होता. ऐसे में मोबाइल के माध्यम से कहीं भी और कभी भी पाठ करना सुविधाजनक विकल्प बन गया है. धार्मिक मान्यताओं में भी मन की एकाग्रता और सच्ची भक्ति को सर्वोपरि माना गया है.

मोबाइल पर पाठ करने के दौरान होने वाली परेशानियां

ध्यान भटकने की समस्या
 
मोबाइल पर पाठ करते समय कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन आ सकता है. इससे एकाग्रता प्रभावित होती है और पूजा-पाठ में मन पूरी तरह नहीं लग पाता. इसलिए पाठ शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट या डू-नॉट-डिस्टर्ब मोड में रखना बेहतर माना जाता है.
 
 शुचिता का ध्यान रखना जरूरी
 
मोबाइल का उपयोग दिनभर कई कार्यों में किया जाता है और कई लोग इसे ऐसे स्थानों पर भी ले जाते हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता. धार्मिक परंपराओं में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष महत्व बताया गया है. इसलिए यदि मोबाइल से पाठ कर रहे हैं तो स्वच्छ स्थान पर बैठकर और उचित श्रद्धा के साथ पाठ करना चाहिए.
 
 मोबाइल पर चालीसा पढ़ते समय रखें ये बातें
  •  पाठ शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट मोड पर रखें.
  •  शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठकर पाठ करें.
  •  चालीसा पढ़ते समय अन्य ऐप्स का उपयोग न करें.
  •  मन को एकाग्र और शांत रखने का प्रयास करें.
  •  मोबाइल को केवल सुविधा का माध्यम मानें, भक्ति और श्रद्धा को प्राथमिकता दें.
  •  यदि संभव हो तो पूजा के समय अलग से धार्मिक उपयोग के लिए मोबाइल का प्रयोग करें.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Chalisa on MobileHanuman Chalisa on PhoneMobile Chalisa Reading
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