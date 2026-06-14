Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति के दिन इस महाउपाय से चमक सकती है किस्मत, सूर्य देव की कृपा पाने का सुनहरा मौका

Mithun Sankranti Upay 2026: हिंदू धर्म में संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है. जब सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस राशि के नाम से संक्रांति मनाई जाती है. इसी क्रम में 15 जून 2026, सोमवार को सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मिथुन संक्रांति कहा जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन स्नान, दान, जप और सूर्य उपासना के लिए बेहद शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं मिथुन संक्रांति का शुभ समय, पुण्य काल, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में.

मिथुन संक्रांति 2026 कब है? (Mithun Sankranti 2026 Date)

वैदिक पंचांग के अनुसार 15 जून 2026 को दोपहर 12:59 बजे सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. इसी क्षण से मिथुन संक्रांति का शुभ पर्व शुरू होगा.

मिथुन संक्रांति 2026 का पुण्य काल (Mithun Sankranti Punya Kaal)

पुण्य काल

प्रारंभ: दोपहर 12:59 बजे

समाप्ति: शाम 07:20 बजे

कुल अवधि: 6 घंटे 21 मिनट

महा पुण्य काल

प्रारंभ: दोपहर 12:59 बजे

समाप्ति: दोपहर 03:19 बजे

कुल अवधि: 2 घंटे 20 मिनट



धार्मिक दृष्टि से महा पुण्य काल को अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दौरान किए गए स्नान, दान और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है.

मिथुन संक्रांति का धार्मिक महत्व (Mithun Sankranti Significance)

मिथुन संक्रांति सूर्य देव की आराधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. हिंदू मान्यताओं में सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य, आत्मबल और सफलता का प्रतीक माना गया है.कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से सूर्य उपासना करने पर व्यक्ति के जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं. साथ ही स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है.धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सूर्य को अर्घ्य देने और जरूरतमंदों को दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

मिथुन संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा कैसे करें?

पूजा विधि (Mithun Sankranti Puja Vidhi)

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें.

लाल या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें.

तांबे के लोटे में जल भरें.

उसमें लाल फूल, अक्षत और थोड़ा गुड़ डालें.

सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें.

सूर्य मंत्रों का जाप करें.

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

सूर्य देव का ध्यान कर परिवार के सुख और समृद्धि की कामना करें.

मिथुन संक्रांति पर करें यह महाउपाय

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिथुन संक्रांति के दिन दान करना बेहद फलदायी माना जाता है.

इस दिन सूर्य पूजा के बाद निम्न वस्तुओं का दान किया जा सकता है-

गेहूं

गुड़

लाल वस्त्र

तांबे के बर्तन

मौसमी फल

अन्न

इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं, भाग्य का साथ मिलता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

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