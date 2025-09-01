Home > धर्म > Gemini September Monthly Plan : मिथुन राशि वालों को मिलेगा जिम्मेदारियों के बीच अवसर, जानिए व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में कब मिलेंगे शुभ संकेत।

Gemini September Monthly Plan : मिथुन राशि वालों को मिलेगा जिम्मेदारियों के बीच अवसर, जानिए व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में कब मिलेंगे शुभ संकेत।

Gemini Horoscope Monthly, mithun rashi rashifal 1-31 August 2025: इस माह मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास और मान-सम्मान बढ़ेगा। कामकाज और जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा लेकिन पदोन्नति और सफलता के योग भी मजबूत हैं। व्यापार में शुरुआत धीमी रह सकती है, लेकिन त्योहारों से रफ्तार और मुनाफा बढ़ेगा। पुराने निवेश से लाभ होगा और 17 सितंबर के बाद बड़े निवेश का सही समय रहेगा जानिए पंडित शशिशेखर त्रिपाठी जी के अनुसार सितंबर माह का राशिफल

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 1, 2025 12:10:53 IST

mithun rashifal 1-30 September 2025
mithun rashifal 1-30 September 2025

Gemini Horoscope Monthly, mithun rashi rashifal 1-31 August 2025:  इस माह मिथुन राशि वालों के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होगी। कई जिम्मेदारियों का भार आपके कंधों पर होगा लेकिन पदोन्नति की भी पूर्ण संभावनाएं इस माह है। खुद को अपडेट करने के लिए यदि आप कोई कोर्स आदि करना चाहते हैं, तो अवश्य ही करें।  गणपति जी की उपासना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको मानसिक शांति और ज्ञान में वृद्धि कराएगी। व्यापारियों को माह की शुरुआत में हो सकता है उतना अच्छा मुनाफा प्राप्त न हो लेकिन प्लानिंग करते चले। प्लानिंग न होने की वजह से आप औरों से दो कदम पीछे हो सकते हैं। प्रेमी युगल के लिए सितंबर माह शुभ रहने वाला है, परिवार वालों से बातचीत कर रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जानिए मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर माह।

इस माह पुराने निवेश आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। फाइनेंस से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों को मैनेज करने में ही पूरा दिमाग लगाना होगा। मेहनत से उन्नति प्राप्त होगी, तो वहीं निष्ठापूर्वक परिश्रम करेंगे, तो निस्संदेह लाभ ही होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनकी आय की स्थिति सुधरेगी। विदेश में नौकरी तलाशने वालों को वर्तमान में थोड़े और प्रयास की आवश्यकता है। कपड़ों के व्यापार में उन्नति होगी और कमाई भी बढ़ेगी। 17 के बाद से बड़े व्यापार में निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा, संपर्कों को तलाशना होगा और प्रसार-प्रचार पर ध्यान भी देना होगा। पार्टनरशिप में चल रहे व्यापारियों के बीच अनबन की आशंका है। माह के शुरुआत में प्लानिंग करें, क्योंकि जैसे ही त्योहारों का सिलसिला प्रारंभ होगा आपके व्यापार में काफी तेजी नजर आएगी। युवाओं को खुद को अपडेट करने पर ध्यान देना चाहिए। अहंकार और दूसरों से खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना इस माह सार्वजनिक तौर पर सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। आवश्यकता से अधिक बातचीत करने से बचे और उतना ही बोले, जितने की आवश्यकता हो। अपनी जमा पूंजी को संभाल कर रखना होगा। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी , एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा। परिवार वालों से रिश्ते की बात कर सकते हैं। जो विद्यार्थी कला क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने गुणों को और निखारना चाहिए। मित्र व छोटे भाई बहन आपके शुभचिंतक बनेंगे, उनके साथ आपका तालमेल काफी अच्छा नजर आएगा। साथ में कहीं घूमने-फिरने की प्लानिंग है तो माह के तीसरे सप्ताह जा सकते हैं। कानूनी दांवपेच से बचकर रहें। परिवार में यदि जमीनी विवाद को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है, तो इस माह ऐसी कोई गलती न करें, जिससे नुकसान उठाना पड़े। स्थायी सम्पत्ति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। घर में कोई डेकोरेशन या अपडेट करने का विचार बना रहे हो तो 20 तारीख से पहले ही इसे पूरा कर ले। परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा और घर-परिवार में कोई आनंदपूर्ण आयोजन हो सकता है, कुल मिलाकर रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको थोड़ी चिंता में डाल सकती है, इसलिए थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। वाहन चलाते समय, फिसलन वाली जगहों पर या ऊंचाई पर कार्य करते समय सचेत रहें, गंभीर चोट लग सकती है। जिन लोगों को सर्वाइकल से संबंधित समस्या है, उन्हें नियमित योग और एक्सरसाइज करने की सलाह है। यदि आप बीमार चल रहें हैं, तो माह के अंत स्वास्थ्य लाभ मिलना आरम्भ होगा।

Tags: Gemini horoscope 1-30 September 2025mithun masik rashifalmithun rashifal 1-30 September 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Gemini September Monthly Plan : मिथुन राशि वालों को मिलेगा जिम्मेदारियों के बीच अवसर, जानिए व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में कब मिलेंगे शुभ संकेत।

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gemini September Monthly Plan : मिथुन राशि वालों को मिलेगा जिम्मेदारियों के बीच अवसर, जानिए व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में कब मिलेंगे शुभ संकेत।

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gemini September Monthly Plan : मिथुन राशि वालों को मिलेगा जिम्मेदारियों के बीच अवसर, जानिए व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में कब मिलेंगे शुभ संकेत।
Gemini September Monthly Plan : मिथुन राशि वालों को मिलेगा जिम्मेदारियों के बीच अवसर, जानिए व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में कब मिलेंगे शुभ संकेत।
Gemini September Monthly Plan : मिथुन राशि वालों को मिलेगा जिम्मेदारियों के बीच अवसर, जानिए व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में कब मिलेंगे शुभ संकेत।
Gemini September Monthly Plan : मिथुन राशि वालों को मिलेगा जिम्मेदारियों के बीच अवसर, जानिए व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में कब मिलेंगे शुभ संकेत।
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?