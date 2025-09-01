Home > धर्म > राख का चमत्कार! जानिए 5 उपाय जो पलट सकते हैं आपकी किस्मत

राख का चमत्कार! जानिए 5 उपाय जो पलट सकते हैं आपकी किस्मत

Puja Ashes Remedies: पूजा की राख से जुड़े 5 आसान और चमत्कारी उपाय अपनाकर दूर करें दुर्भाग्य, पाएं धन, सुख-शांति और तरक्की। जानें राख का महत्व और उपयोग।

September 1, 2025

Miracle Of Puja Ashes: हिंदू धर्म (Hindu Dharm) में पूजा-पाठ के दौरान जो राख या भस्म बनती है, उसे बेहद शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि यह राख केवल पूजा का अवशेष नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। कई लोग इसे आशीर्वाद स्वरूप घर में संभालकर रखते हैं, तो कुछ इसका उपयोग विशेष टोटकों और उपायों में करते हैं। कहा जाता है कि सही विधि से इसका प्रयोग करने पर जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं और भाग्य चमक उठता है।

छोटे-छोटे उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करने पर जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि पूजा की राख (Puja Ki Raakh) को कभी व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे चमत्कारी वरदान मानकर संजोकर रखना चाहिए।

1- सबसे पहला उपाय है धन की वृद्धि के लिए

पूजा की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखने से घर में धन-संपत्ति बढ़ती है और आर्थिक संकट दूर होता है। 

2- दूसरा उपाय है नजर दोष से मुक्ति

किसी भी परिवार के सदस्य पर बुरी नजर लगी हो तो राख को पानी में डालकर उस व्यक्ति के चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दें, माना जाता है कि इससे तुरंत राहत मिलती है।

3- तीसरा उपाय है दांपत्य जीवन की सुख-शांति के लिए

पति-पत्नी के बीच तनाव या विवाद हो तो राख को हल्दी के साथ मिलाकर रोज सुबह घर के मुख्य द्वार पर छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 

4- चौथा उपाय है बिजनेस में तरक्की के लिए

राख को चांदी के छोटे डिब्बे में रखकर दुकान या ऑफिस की तिजोरी में रखने से व्यापार में वृद्धि होती है।

5- पांचवां और सबसे प्रभावी उपाय है स्वास्थ्य लाभ के लिए

रोगी व्यक्ति के तकिए के नीचे थोड़ी-सी राख रखने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार आता है।

