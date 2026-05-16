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Mercury Transit: बुध गोचर ने बदली चाल, 12 राशियों पर दिखेगा असर, जानें किस राशि को मिलेगा लाभ और किसका होगा नुकसान

Mercury Transit 2026: बुध ग्रह ने वृषभ राशि में गोचर कर लिया है, जिसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा. किसी राशि को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी. यह गोचर लोगों की सोच, निर्णय क्षमता, व्यापार और रिश्तों पर प्रभाव डालेगा.

By: Ranjana Sharma | Published: May 16, 2026 2:12:25 PM IST

शुक्र की राशि वृषभ में पहुंचे बुध, इन राशियों को रहना होगा सतर्क
शुक्र की राशि वृषभ में पहुंचे बुध, इन राशियों को रहना होगा सतर्क


Mercury Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है. बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का कारक माना जाता है. यह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी ग्रह है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुध व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, एकाग्रता, त्वचा और तंत्र विद्या को प्रभावित करता है. इसका संबंध हरे रंग से माना जाता है. कुंडली में बुध मजबूत होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता, कुशल व्यापारी और तेज बुद्धि वाला बनता है द्रिक पंचांग के अनुसार शुक्रवार को बुध ग्रह ने वृषभ राशि में गोचर किया है. बुध का यह राशि परिवर्तन धीरे-धीरे असर दिखाता है और इसका प्रभाव लोगों की कार्यशैली, सोच, निर्णय क्षमता और व्यवहार पर देखने को मिलता है. आइए जानते हैं कि बुध का यह गोचर सभी 12 राशियों पर किस तरह असर डाल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से थोड़ा व्यस्त रह सकता है. शुरुआत में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां सामान्य होती जाएंगी. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर फैसले लें. रिश्तों को लेकर भी लापरवाही न करें और अपनों के साथ तालमेल बनाए रखें.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को इस दौरान संयम बनाए रखने की जरूरत होगी. सही समय आने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. नौकरी और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और खुशी देगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है. आप किसी नए काम या योजना की शुरुआत कर सकते हैं. हालांकि, आय के साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी संभव है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में खुद को संतुलित रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में ध्यान भटकने से छोटी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. किसी पुरानेमित्र से बातचीत मन को राहत और सकारात्मकता दे सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों को कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. आपके प्रयासों की सराहना होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और रिश्तों में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को इस समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है. किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल रह सकता है, लेकिन काम में ढिलाई नुकसान पहुंचा सकती है. मेहनत जारी रखेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और रिश्तों में मजबूती आएगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है. हालांकि दिन के अंत तक स्थिति बेहतर होती नजर आएगी. अपने करीबी लोगों से बातचीत करना मानसिक तनाव कम करने में मदद करेगा.

धनु राशि

धनु राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं. करियर और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं. यात्रा के योग भी बन रहे हैं और समय आपके लिए सकारात्मक रह सकता है.

मकर राशि

मकर राशि वालों को अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी होगी. फिजूलखर्ची से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय प्रगति देने वाला साबित हो सकता है. नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. मन प्रसन्न रहेगा और आर्थिक स्थिति भी सामान्य से बेहतर बनी रह सकती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. धैर्य और समझदारी के साथ किए गए कामों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

Tags: mercury sign changemercury transit 2026
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