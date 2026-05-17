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Shani Sade Sati: मीन राशि वालों पर चल रही है शनि की साढ़ेसाती, जानिए कब मिलेगी राहत और क्या रखें सावधानी

Shani Sade Sati: मीन राशि वालों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे सबसे कठिन माना जाता है. इस दौरान नौकरी, कारोबार, रिश्तों और आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 17, 2026 6:40:43 PM IST

आर्थिक तनाव और काम में रुकावट बढ़ा सकती है साढ़ेसाती
आर्थिक तनाव और काम में रुकावट बढ़ा सकती है साढ़ेसाती


Shani Sade Sati: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है. मान्यता है कि शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. यही वजह है कि जब भी किसी राशि पर शनि की साढ़ेसाती शुरू होती है, लोग इसे लेकर चिंता करने लगते हैं. फिलहाल मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है और इसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक बना रहने की संभावना जताई जा रही है.

मीन राशि पर चल रहा है साढ़ेसाती का दूसरा चरण

ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है. इसे साढ़ेसाती का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान व्यक्ति को काम में रुकावट, मानसिक तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कई बार मेहनत करने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाते, जिससे निराशा भी बढ़ सकती है.

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जून 2027 से शुरू हो सकता है तीसरा चरण

ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक मीन राशि वालों के लिए जून 2027 से साढ़ेसाती का तीसरा चरण शुरू हो सकता है. कहा जा रहा है कि इसके बाद धीरे-धीरे परिस्थितियों में सुधार आने लगेगा. हालांकि पूरी तरह राहत मिलने के संकेत 2032 के बाद बताए जा रहे हैं. साढ़ेसाती के दौरान नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर ज्यादा दबाव महसूस हो सकता है. ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और काम का तनाव भी ज्यादा महसूस हो सकता है. कुछ लोगों के मन में नौकरी बदलने का विचार भी आ सकता है. वहीं कारोबार करने वालों को इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचने की सलाह दी जाती है.

आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

इस दौरान अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक तनाव महसूस हो सकता है. कई बार पैसों की कमी या अनियोजित खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं. ज्योतिष के अनुसार ऐसे समय में फिजूल खर्च से बचना बेहतर माना जाता है. बड़े निवेश और लेन-देन बहुत सोच-समझकर करने चाहिए. साढ़ेसाती के प्रभाव के दौरान परिवार और करीबी लोगों के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना भी बताई जाती है. ऐसे समय में गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी माना जाता है. शांत स्वभाव और समझदारी से बातचीत करने पर रिश्तों को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

सेहत का रखना होगा खास ध्यान

तनाव और लगातार भागदौड़ की वजह से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. कई लोगों को नींद पूरी न होने की परेशानी भी हो सकती है. इस दौरान खानपान, आराम और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी माना गया है ताकि मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे. शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना शुभ माना जाता है. कई लोग इस दिन काले तिल, काली उड़द और सरसों के तेल का दान भी करते हैं. इसके अलावा शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

Tags: home-hero-pos-5pisces horoscopeshani sade sati
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