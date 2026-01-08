Home > धर्म > Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व

Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व

Mauni Amavasya2026 Date: नए साल 2026 की पहली अमावस्या जनवरी माह में पड़ने वाली है. इसे बहुत पुण्यदायी और लाभकारी माना गया है. इस दिन व्रत और स्नान, दान करने से लाभ मिलता है. जानते हैं साल 2026 में किस दिन पड़ेगी मौनी अमावस्या और जानें इस दिन का महत्व.

By: Tavishi Kalra | Published: January 8, 2026 12:09:48 PM IST

Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व


Mauni Amavasya 2026 Date: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. हर माह पड़ने वाली अमावस्या तिथि अपना अलग महत्व होता है. नए साल 2026 (New Year 2026) की पहली अमावस्या मौनी या माघी अमावस्या है. कैलेण्डर में नये चन्द्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं. यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कृत्य केवल अमावस्या तिथि के दिन ही किये जाते हैं.

You Might Be Interested In

मौनी अमावस्या 2026 तिथि

माघ माह की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है. माघी अमावस्या 18 जनवरी 2026, रविवार के दिन पड़ रही है. माघ अमावस्या की तिथि 18 जनवरी, 2026 को रात 12 बजकर 3 मिनट से शुरू होकर 19 जनवरी रात 1 बजकर 21 मिनट कर तक रहेगी. उदयातिथि के कारण 18 जनवरी, 2026 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी.

अमावस्या तिथि को पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना या है. अमावस्या के सभी दिन श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए उपयुक्त हैं. इस दिन कालसर्प दोष निवारण की पूजा करने के लिए भी अमावस्या का दिन उपयुक्त होता है. इस दिन को पितरों के तर्पण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है.

You Might Be Interested In

मौनी अमावस्या का महत्व

मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में शाही स्नान का विशेष आयोजन किया जाता है. इस दिन स्नान, दान का फलदायी होता है. इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान या त्रिवेणी संगम पर स्नान पुण्य वाला माना जाता है. माघ माह में गंगा स्नान करने से अमृत समान पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है.

मौनी अमावस्या पर मौन व्रत किया जाता है. इस दिन साधु-संत, साधक और कई भक्त ‘मौन व्रत’ (Maun Vrat) का पालन करते हैं. 

Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: amavasya 2026Magh Amavasyamauni amavasyamauni amavasya 2026Mauni Amavasya 2026 Date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व
Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व
Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व
Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व