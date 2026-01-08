Mauni Amavasya2026 Date: साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या, नोट करें सही डेट और इस दिन का महत्व

Mauni Amavasya 2026 Date: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. हर माह पड़ने वाली अमावस्या तिथि अपना अलग महत्व होता है. नए साल 2026 (New Year 2026) की पहली अमावस्या मौनी या माघी अमावस्या है. कैलेण्डर में नये चन्द्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं. यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कृत्य केवल अमावस्या तिथि के दिन ही किये जाते हैं.

मौनी अमावस्या 2026 तिथि

माघ माह की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है. माघी अमावस्या 18 जनवरी 2026, रविवार के दिन पड़ रही है. माघ अमावस्या की तिथि 18 जनवरी, 2026 को रात 12 बजकर 3 मिनट से शुरू होकर 19 जनवरी रात 1 बजकर 21 मिनट कर तक रहेगी. उदयातिथि के कारण 18 जनवरी, 2026 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी.

अमावस्या तिथि को पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना या है. अमावस्या के सभी दिन श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए उपयुक्त हैं. इस दिन कालसर्प दोष निवारण की पूजा करने के लिए भी अमावस्या का दिन उपयुक्त होता है. इस दिन को पितरों के तर्पण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है.

मौनी अमावस्या का महत्व

मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में शाही स्नान का विशेष आयोजन किया जाता है. इस दिन स्नान, दान का फलदायी होता है. इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान या त्रिवेणी संगम पर स्नान पुण्य वाला माना जाता है. माघ माह में गंगा स्नान करने से अमृत समान पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है.

मौनी अमावस्या पर मौन व्रत किया जाता है. इस दिन साधु-संत, साधक और कई भक्त ‘मौन व्रत’ (Maun Vrat) का पालन करते हैं.

