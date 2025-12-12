Home > धर्म > Mauni Amavasya 2026 Date: नए साल 2026 में मौनी अमावस्या कब? जानें सही डेट और महत्व

Mauni Amavasya 2026 Date: नए साल 2026 में मौनी अमावस्या कब? जानें सही डेट और महत्व

Mauni Amavasya 2026: नए साल 2026 (New Year 2026) की पहली अमावस्या मौनी अमावस्या है. इसे हिंदू धर्म में बहुत फलदायी माना जाता है. जानें मौनी अमावस्या का महत्व और विशेषता के बारे में.

Mauni Amavasya 2026 Mein Kab Hai: साल का आखिरी महीना जैसे-जैसे बीत रहा वैसे-वैसे नए साल की घड़ियां नजदीक आ रही हैं. साल 2026 में वैसे तो कुल 12 अमावस्या (Amavasya 2026) पड़ेगी, जिसमें मौनी अमावस्या भी एक है. मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. यह सालभर की से महत्वपूर्ण, पवित्र और फलदायी अमावस्या मानी जाती है. साथ ही मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म की पवित्र तिथियों में भी एक है. आइए जानते हैं नए साल 2026 में कब है मौनी अमावस्या.

मौनी अमावस्या 2025 तिथि (Mauni Amavasya 2026 Kab Hai)

माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जो रविवार 18 जनवरी 2026 को है. माघ मास के अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी 2026 को रात 12 बजकर 03 मिनट पर होगी और 19 जनवरी 2026 को देर रात 01 बजकर 21 तक रहेगी. पंचांग के अनुसार, उदयातिथि को देखते हुए 18 जनवरी 2026 को ही मौनी अमावस्या मान्य रहेगी.

मौनी अमावस्या पर क्या विशेष है (Mauni Amavasya Significance)

मौनी अमावस्या को स्नान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है. इस पावन दिन पर गंगा, यमुना, संगम जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि, माघ महीने की अमावस्या पर गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है और इसमें स्नान करने (Ganga Snan) से अमृत समान जैसा पुण्य मिलता है और जाने-अनजाने किए पाप कर्म नष्ट होते हैं.

मौनी अमावस्या का दिन मौन व्रत भी रखा जाता है. मौनी अमावस्या पर साधु-संत, साधक और कई भक्त ‘मौन व्रत’ (Maun Vrat) का पालन करते हैं. मान्यता है कि इस दिन रखे मौन व्रत से मानसिक शांति प्राप्त होती है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: maghi amavasya 2026mauni amavasya 2026new year
