न देवी-देवता, न कोई प्रतिमा… मऊ के इस मंदिर में होती है कछुए की पूजा! भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से जुड़ी मान्यता

Mau Tortoise Temple: आपने देशभर में भगवान शिव, विष्णु, गणेश, देवी और दूसरे देवी-देवताओं के मंदिर तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां किसी देवी-देवता की प्रतिमा के बजाय कछुए की पूजा की जाती हो? उत्तर प्रदेश के मऊ में मौजूद यह अनोखा धार्मिक स्थल अपनी इसी परंपरा के कारण लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र है. यहां कछुए को केवल एक जीव नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से जोड़कर देखा जाता है. भक्त श्रद्धा के साथ यहां पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा और मान्यता-

कछुए की पूजा के पीछे क्या है मान्यता?

मंदिर के पुजारी पंडित शशांक त्रिपाठी के अनुसार, यहां कछुए को भगवान विष्णु के कच्छप रूप का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता के मुताबिक जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था. कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा. तब भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर उसे आधार दिया. इसी वजह से भगवान विष्णु के इस रूप को कच्छप अवतार कहा जाता है.

यहां कछुए को माना जाता है भगवान का रूप

मऊ के इस मंदिर में कछुए की पूजा इसी धार्मिक मान्यता से जुड़ी बताई जाती है. भक्त यहां कछुए की मूर्ति के सामने श्रद्धा से पूजा करते हैं. मान्यता है कि भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का स्मरण करने और विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि आती है. कछुए को भारतीय परंपरा में धैर्य, स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक भी माना जाता है. शायद यही वजह है कि इस मंदिर की परंपरा श्रद्धालुओं के लिए और भी खास बन जाती है.

क्यों खास है यह मंदिर?

आमतौर पर मंदिरों में देवी-देवताओं की प्रतिमाएं मुख्य आकर्षण होती हैं, लेकिन यहां कछुए की पूजा की परंपरा इसे अन्य धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देती है. दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा को देखने और पूजा करने पहुंचते हैं.