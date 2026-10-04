Matri Navami 2026: मातृ नवमी आज? मां-दादी-नानी के श्राद्ध का खास दिन, जानें कुतुप-रोहिणी मुहूर्त और भोज के नियम

Matri Navami Shraddha 2026: पितृपक्ष में हर तिथि का अपना अलग महत्व बताया गया है, लेकिन मातृ नवमी दिवंगत माताओं और परिवार की अन्य महिला पूर्वजों को समर्पित विशेष दिन माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन मां, दादी, नानी या परिवार की दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध और तर्पण करने से उनके प्रति श्रद्धा अर्पित होती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है. अगर आप भी इस साल मातृ नवमी पर श्राद्ध करने जा रहे हैं, तो जान लें 4 अक्टूबर 2026 को मातृ नवमी क्यों मनाई जा रही है, कुतुप और रोहिणी मुहूर्त क्या है और श्राद्ध भोज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मातृ नवमी श्राद्ध 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2026 को सुबह 5 बजकर 51 मिनट से शुरू होकर 5 अक्टूबर को सुबह 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर मातृ नवमी का श्राद्ध 4 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.

मातृ नवमी पर श्राद्ध का शुभ मुहूर्त

कुतुप मुहूर्त: सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक

रोहिणी मुहूर्त: दोपहर 12:33 बजे से 1:20 बजे तक

अपराह्न काल: दोपहर 1:20 बजे से 3:42 बजे तक

श्राद्ध कर्म के लिए कुतुप और रोहिणी मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है.

क्यों खास है मातृ नवमी?

पितृपक्ष में सामान्यतः जिस तिथि को किसी पूर्वज का निधन हुआ हो, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है. लेकिन मातृ नवमी पर दिवंगत माता समेत परिवार की महिला पूर्वजों का श्राद्ध करने की परंपरा है, भले ही उनकी मृत्यु किसी अन्य तिथि को हुई हो. इसे नौमी श्राद्ध और कुछ परंपराओं में अविधवा श्राद्ध भी कहा जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवमी तिथि को सौभाग्य और शक्ति से जोड़कर देखा जाता है. यह तिथि देवी दुर्गा और उनके नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री से भी संबंधित मानी जाती है. इसी वजह से मातृ नवमी को दिवंगत महिलाओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए विशेष माना गया है.

मातृ नवमी का क्या है महत्व?

भारतीय परंपरा में मां को परिवार की नींव और संस्कारों का आधार माना गया है. इसलिए मातृ नवमी पर मां, दादी, नानी और परिवार की अन्य दिवंगत महिलाओं को याद करके तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किया गया श्राद्ध पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है और इससे परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है.

मातृ नवमी के श्राद्ध भोज में क्या रखें ध्यान?