रहस्यमयी है कन्नौज का क्षेमकली मंदिर, राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता करती थीं पूजा, रात में खुद बजने लगते घंटे

Mata Kshemkali temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है. इस मंदिर को माता क्षेमकली के नाम से जानते हैं. मान्यता है कि, यहां माता की प्रतिमा पर हर सुबह ताजे पुष्प चढ़े मिलते हैं. इनको कौन चढ़ाता है इसका आज तक पता नहीं चल पाया है. इसके अलावा, रात में घंटे अपने आप बजने लगते हैं. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ और रहस्यमयी जानकारियां-

राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता करती थीं पूजा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता क्षेमकली कन्नौज के राजा वेणु की पुत्री हैं. इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी. वह कन्नौज के राठौड़ राजपूत वंश की कुलदेवी हैं. राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता प्रतिदिन यहां पूजा करने के लिए आती थीं. कहा जाता है कि, वे माता की परम भक्त थीं और अपने मन की इच्छाएं यहीं प्रकट करती थीं.

क्या है ‘क्षेमकली’ का अर्थ

‘क्षेमकली’ नाम में ‘क्षेम’ का अर्थ कल्याण, सुरक्षा और सुख-समृद्धि माना जाता है. श्रद्धालु माता को अपने परिवार की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं. यहां नवरात्रि में भारी भीड़ जुटती है. दूर-दराज से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं.

मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

मान कन्नौज भारत के सबसे प्राचीन नगरों में गिना जाता है, जिसे प्राचीन काल में कन्न्यकुब्ज कहा जाता था. उस समय गंगा जी माता क्षेमकली मंदिर के पास ही बहतीं थीं. मंदिर से जुड़ी तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं-

मंदिर में चढ़े मिलते हैं फूल: कहा जाता है कि, मंदिर में आज भी-सुबह सुबह इनकी प्रतिमा पर ताजे पुष्प चढ़े मिलते हैं, जबकि रात के समय मंदिर बंद रहता है. फिर इन फूलों को कौन चढ़ाता है यह रहस्य आजतक कायम है.

रात में खुद से बजने लगते घंटे: एक विशेषता यह भी है कि, रात में घंटे भी अपने आप बजने लगे हैं.

मंदिर में नहीं है छत: देवी की प्रतिमा खुले में रखी है. कई बार भक्तों ने मंदिर पाटने का प्रयास किया, लेकिन रात में लेंटर गिर जाता है. यह भारत का पहला मंदिर हैं, जिसका गुंबद नहीं बना हुआ है.