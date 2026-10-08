Masik Shivratri October 2026: 8 या 9 अक्टूबर… मासिक शिवरात्रि कब है? जिस दिन नहीं होगा चतुर्दशी का श्राद्ध, जानें क्यों

Masik Shivratri October 2026 Date: अक्टूबर में मासिक शिवरात्रि की तारीख को लेकर लोगों के बीच खासा कन्फ्यूजन है. इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि, आखिर यह व्रत 8 अक्टूबर को रखा जाएगा या 9 अक्टूबर को? खास बात यह है कि जिस दिन मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी, उस दिन चतुर्दशी का श्राद्ध नहीं होगा. चतुर्दशी श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा. इसकी वजह पंचांग में तिथि तय करने के अलग-अलग नियम हैं. धर्म गुरुओं की मानें तो, मासिक शिवरात्रि के लिए निशिता मुहूर्त, जबकि श्राद्ध के लिए उदयातिथि को आधार माना जाता है. अब सवाल है कि आखिर, अक्टूबर की मासिक शिवरात्रि की सही तारीख क्या है? पूजा का समय और चतुर्दशी श्राद्ध कब होगा? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

8 अक्टूबर को रखा जाएगा मासिक शिवरात्रि व्रत

पंचांग की गणना के अनुसार, आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 अक्टूबर 2026 को रात 10:15 बजे शुरू होगी और 9 अक्टूबर को रात 9:35 बजे तक रहेगी. मासिक शिवरात्रि का निर्धारण निशिता मुहूर्त के आधार पर होता है. चूंकि निशिता काल 8 अक्टूबर की रात में पड़ रहा है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत 8 अक्टूबर, गुरुवार को रखा जाएगा. यानी 9 अक्टूबर को व्रत रखने की जरूरत नहीं है. भक्त 8 अक्टूबर को भगवान शिव की पूजा और व्रत कर सकते हैं.

मासिक शिवरात्रि पर कब करें शिव पूजा?

8 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 बजे से 5:28 बजे तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक है. रात में शिव पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण निशिता मुहूर्त रात 11:44 बजे से 12:33 बजे तक रहेगा. इस दौरान भगवान शिव का पूजन, मंत्र जाप और साधना करना विशेष माना जाता है. हालांकि, भक्त दिन में भी अपनी सुविधा के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव पूजा में राहुकाल या भद्रा जैसे दोषों को सामान्य पूजा की तरह बाधक नहीं माना जाता है.

8 नहीं, 9 अक्टूबर को होगा चतुर्दशी श्राद्ध

अब सवाल आता है कि, जब चतुर्दशी तिथि 8 अक्टूबर की रात से शुरू हो रही है, तो चतुर्दशी श्राद्ध उसी दिन क्यों नहीं होगा? ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, इसका कारण उदयातिथि है. 8 अक्टूबर को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि नहीं होगी. वहीं 9 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:18 बजे चतुर्दशी तिथि मौजूद रहेगी. इसलिए चतुर्दशी श्राद्ध 9 अक्तूबर को किया जाएगा.

श्राद्ध कर्म के लिए दिन के समय पड़ने वाले कुतुप और रौहिण मुहूर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है. 8 अक्टूबर को ये मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में नहीं मिलेंगे, जबकि 9 अक्टूबर को चतुर्दशी के दौरान ये मुहूर्त प्राप्त होंगे.

चतुर्दशी श्राद्ध के मुहूर्त

9 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध के लिए कुतुप मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा. इसके बाद रौहिण मुहूर्त दोपहर 12:31 बजे से 1:18 बजे तक रहेगा. वहीं अपराह्न काल दोपहर 1:18 बजे से 3:38 बजे तक रहेगा. इसी दौरान पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान और ब्राह्मण भोज जैसे कर्म किए जाते हैं.

किन पितरों का किया जाता है चतुर्दशी श्राद्ध?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, चतुर्दशी श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनका निधन किसी महीने की चतुर्दशी तिथि को हुआ हो. इसके अलावा अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले पितरों के लिए भी चतुर्दशी श्राद्ध का विशेष महत्व माना जाता है. चतुर्दशी के अधिष्ठाता देव भगवान शिव माने जाते हैं. मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है.