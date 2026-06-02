अधिक मास की मासिक शिवरात्रि पर खुल सकते हैं भाग्य के द्वार! जानें सही तिथि पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में

Masik Shivratri 2026: सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है. यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए समर्पित होता है. मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि-विधान से पूजा, अभिषेक और व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. अधिक मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि को और भी शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं जून 2026 में अधिक मासिक शिवरात्रि कब मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा.

कब है अधिक मासिक शिवरात्रि 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 13 जून 2026 को दोपहर 4 बजकर 07 मिनट से का आरंभ होगी और 14 जून 2026 को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगी. सनातन धर्म में उदया तिथि और शिवरात्रि व्रत के नियमों के अनुसार अधिक मासिक शिवरात्रि 13 जून 2026, शनिवार को मनाई जाएगी.

मासिक शिवरात्रि 2026 शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 बजे से 04:42 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:53 बजे से 12:49 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:41 बजे से 03:37 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:18 बजे से 07:39 बजे तक

निशिता पूजा मुहूर्त: रात 11:01 बजे से 12:41 बजे तक

मासिक शिवरात्रि पर कैसे करें पूजा?

मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें. इसके बाद शिवलिंग का गंगाजल, कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करें. पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जप और शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है.धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से किए गए रुद्राभिषेक और शिव पूजन से महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख-शांति का आशीर्वाद देते हैं.

इन नियमों का रखें विशेष ध्यान

ब्रह्मचर्य का पालन करें.

किसी से विवाद या करनें से बचें.

नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर भगवान शिव के ध्यान में मन लगाएं.

रात में शिव मंत्रों का जाप और जागरण करना भी शुभ माना जाता है.