Masik Shivratri 2025: पौष माह की मासिक शिवरात्रि आज, जानें पूजन विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त

Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है. इस व्रत को हर माह रखा जाता है. साल 2025 का आखिरी मासिक शिवरात्रि व्रत आज रखा जा रहा है. यहां देखें व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि.

By: Tavishi Kalra | Published: December 18, 2025 7:06:28 AM IST

Masik Shivratri 2025: साल 2025 का आखिरी मासिक शिवरात्रि का व्रत आज यानि 18 दिसंबर 2025, गुरुवार के दिन है. मासिक शिवरात्रि भगवान शिव की भक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के लिए व्रत और पूजा अर्चना की जाती है.

पौष माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का रखा जा रहा है. प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है.

मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा द्वारा किसी भी प्रकार के कठिन और असम्भव कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं. इस दिन रात्रि के समय भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है. मध्य रात्रि को निशिता काल के नाम से जाना जाता है तथा यह दो घटी के लिये प्रबल होती है.

पौष मासिक शिवरात्रि 2025 तिथि

  • मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि 18 दिसंबर, गुरुवार को रात 2 बजकर 32 मिनट पर शुरू होगी.
  • मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि का अंत 19 दिसंबर को रात सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर होगी.
  • पौष माह की मासिक शिवरात्रि का व्रत 18 दिसंबर, 2025 गुरुवार को रखा जाएगा.
  • इस दिन पूजा का समय रात 11 बजकर 51 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 45 मिनट तक रहेगा.

मासिक शिवरात्रि पूजा विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें. स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें. इस दिन घर के मंदिर में चौकी स्थापित करें. उसपर लाल वस्त्र बिछाकर शिव जी की मूर्ति स्थापित करें. उनके समक्ष दीपक जलाएं.  मंदिर में शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें और उनका अभिषेक करें. इस दिन शिव जी के साथ-साथ मां पार्वती का भी आशीर्वाद लें. ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करें. शिव जी को भोग अर्पित करें. रात में निशिता काल में पूजा-अर्चना जरूर करें.

उपाय

इस दिन शिव जी के मंत्र ऊं नम: शिवाय का जाप 108 बार करें और ध्यान लगाएं. ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है.

