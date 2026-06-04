Home > धर्म > Masik Krishna Janmashtami 2026: कृष्ण भक्तों के लिए खास दिन, अधिकमास में कब पड़ेगी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी? जान लें तिथि, मुहूर्त और पूजा से जुड़ी जरूरी बातें

Masik Krishna Janmashtami 2026: कृष्ण भक्तों के लिए खास दिन, अधिकमास में कब पड़ेगी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी? जान लें तिथि, मुहूर्त और पूजा से जुड़ी जरूरी बातें

Adhikmas Masik Krishna Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के लिए मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है. हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है. इस बार ज्येष्ठ अधिकमास में पड़ने वाली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी व

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 4, 2026 5:16:45 PM IST

अधिकमास की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कब है?
अधिकमास की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कब है?


Adhikmas Masik Krishna Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के लिए मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है. हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है. इस बार ज्येष्ठ अधिकमास में पड़ने वाली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 8 जून 2026 को मनाई जाएगी. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करने पर भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं. आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा की आसान विधि.

अधिकमास की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 8 जून 2026 को सुबह 3:24 बजे शुरू होगी और 9 जून 2026 को सुबह 3:23 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार 8 जून, सोमवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा.

 पूजा के शुभ मुहूर्त

  • सूर्योदय: सुबह 5:23 बजे
  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:02 बजे से 4:42 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक
  • सायंकाल पूजा का समय: शाम 7:18 बजे से रात 8:18 बजे तक

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि

  • सुबह स्नान करके साफ और हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनें.
  •  घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें.
  •  चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें.
  •  जल, फूल और तुलसी लेकर व्रत का संकल्प करें.
  •  भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें.
  •  नए वस्त्र और आभूषण अर्पित करें.
  •  पीले फूल, फल, माखन-मिश्री और तुलसी दल चढ़ाएं.
  •  घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप करें.
  •  अंत में आरती कर भगवान का आशीर्वाद लें.

 इस व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत और पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं. मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. अधिकमास में पड़ने वाली यह जन्माष्टमी विशेष फलदायी मानी जाती है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.


Tags: Adhikmas JanmashtamiKrishna Janmashtami VratLord Krishna PujaMasik Krishna Janmashtami 2026
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