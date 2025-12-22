Masik Durgashtami 2025: साल 2025 की आखिरी दुर्गाष्टमी कब, जानें सही डेट और दिन का महत्व

Masik Durgashtami 2025: मासिक दुर्गाष्टमी हर माह में आती है. हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है. यह पर्व मां दुर्गा को समर्पित है. इस दिन मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाती है और माता रानी के लिए व्रत किया जाता है. इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. साथ ही जीवन से भय और नकारात्मकता का नाश होता है.मासिक दुर्गाष्टमी को मास दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है.
मासिक दुर्गाष्टमी दिसंबर 2025 तिथि
साल 2025 की आखिरी दुर्गाष्टमी दिसंबर के आखिर में पड़ने वाली है. इस दिन दुर्गा अष्टमी की तिथि की शुरुआत 27 दिसंबर, 2025 शनिवार को दोपहर 1 बजकर 09 मिनट पर होगी. जिसका अंत अगले दिन यानि 28 दिसंबर को सुबह 11 बजकर 59 मिनट पर होगा. उदया तिथि होने के कारण मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत 28 दिसंबर, रविवार के दिन रखा जाएगा.
मासिक दुर्गाष्टमी का महत्व
- मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करने से कष्टों का निवारण होता है. यह व्रत जीवन की बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है.
- इस व्रत को करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है. पारिवारिक सुख, धन-समृद्धि में लाभ होता है.
- इस व्रत को करने से मां दुर्गा जीवन की सभी मनोकामना को पूर्ण करती हैं.
दुर्गा का यह व्रत शक्ति और विजय का प्रतीक है. इस व्रत को करने से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है.
