Ruchak Rajyog: 21 जून की रात से  बदल जाएगी किस्मत! मंगल बनाएंगे रुचक राजयोग, इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश

Ruchak Rajyog: जून 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून 2026 की मध्यरात्रि में वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. मंगल के इस गोचर से पंच महापुरुष योगों में शामिल रुचक राजयोग का निर्माण होगा, जिसे शक्ति, साहस, नेतृत्व क्षमता और सफलता का कारक माना जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकती है. इन राशियों को आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति, भूमि-भवन का सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर सबसे खास माना जा रहा है क्योंकि मंगल उनकी राशि के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में प्रवेश करेंगे. इससे रुचक राजयोग का सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता निखरकर सामने आ सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना रहेगी. इसके अलावा संपत्ति, भूमि या नया वाहन खरीदने के भी मजबूत योग बन सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर दशम भाव यानी कर्म भाव में होगा. ज्योतिष में दशम भाव को करियर, पद और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधि माना जाता है. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलने की संभावना बन रही है. जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलने के संकेत हैं. इस अवधि में समाज में मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ सकता है तथा वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी मंगल का यह राशि परिवर्तन शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. मंगल इस राशि के स्वामी ग्रह हैं और उनका गोचर सप्तम भाव में होगा, जो साझेदारी और वैवाहिक जीवन से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान व्यापारिक साझेदारियों में मजबूती आएगी और कोई बड़ी तथा लाभदायक डील फाइनल हो सकती है. जीवनसाथी के नाम से किया गया निवेश भी अच्छा लाभ दे सकता है. इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और सहयोग बढ़ने के संकेत हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, जिसे सुख, माता, भूमि और भवन का भाव कहा जाता है. ऐसे में रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है और फैसला पक्ष में आने के योग हैं. घर में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा वाहन या नई संपत्ति खरीदने की योजना भी साकार हो सकती है.

शुभ अवसरों और प्रगति के संकेत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का यह गोचर कई लोगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. हालांकि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रह दशा और अन्य ज्योतिषीय कारकों पर भी निर्भर करता है. फिर भी रुचक राजयोग का निर्माण वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अवसरों और प्रगति के संकेत लेकर आ सकता है.