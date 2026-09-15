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Mars Transit 2026: 18 सितंबर से कर्क राशि में मंगल की एंट्री, 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन! जानें किन्हें मिलेगा लाभ

Mars Transit in Cancer 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और क्रोध का कारक ग्रह माना जाता है. इसलिए जब मंगल अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका असर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर करियर, रिश्तों और आर्थिक स्थिति तक देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं मंगल के कर्क राशि में गोचर से किन राशियों पर क्या असर पड़ सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 15, 2026 5:06:07 PM IST

Mars Transit in Cancer 2026
Mars Transit in Cancer 2026


Mars Transit in Cancer 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और क्रोध का कारक ग्रह माना जाता है. इसलिए जब मंगल अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका असर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर करियर, रिश्तों और आर्थिक स्थिति तक देखने को मिल सकता है. अब मंगल 18 सितंबर 2026 को शाम 4 बजकर 34 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. कर्क मंगल की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए यह गोचर खास माना जा रहा है. हालांकि, सभी 12 राशियों पर इसका असर एक जैसा नहीं होगा. कुछ राशियों को इस दौरान सावधानी बरतनी पड़ सकती है, तो कुछ के लिए अटके काम पूरे होने और नई संभावनाओं के रास्ते खुल सकते हैं. आइए जानते हैं मंगल के कर्क राशि में गोचर से मेष, कर्क और धनु राशि समेत किन राशियों पर क्या असर पड़ सकता है.

इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

मेष राशि: मंगल का गोचर मेष राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में होगा. यह समय घर-परिवार, सुख-सुविधा और संपत्ति से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव ला सकता है. इस दौरान किसी के बहकावे में आकर गलत संगति में पड़ने से बचें. छोटी-सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी या लापरवाही न करें और दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें.

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कर्क राशि: कर्क राशि में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है, यानी यह आपके लग्न भाव में रहेगा. ऐसे में आपको अपने व्यवहार और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी. इस दौरान ऊर्जा अधिक रहेगी, लेकिन गुस्सा और अधीरता भी बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. किसी से बेवजह बहस करने के बजाय शांत रहना आपके हित में रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज न करें.

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है. ऐसे में प्रेम संबंध, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. अचानक खर्च या मानसिक तनाव भी परेशान कर सकता है. हालांकि, इस गोचर का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि लंबे समय से अटके हुए कुछ काम अचानक पूरे हो सकते हैं. आपको अपने खानपान और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना होगा.

मंगल गोचर में क्या रखें ध्यान?

मंगल का कर्क राशि में गोचर हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डाल सकता है. जन्मकुंडली में मंगल की स्थिति, लग्न और अन्य ग्रहों की दशा भी परिणाम बदल सकती है. इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी बड़े निर्णय का निष्कर्ष निकालने के बजाय व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण अधिक उपयोगी माना जाता है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.)

Tags: AstrologyDharmMars Transit 2026
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