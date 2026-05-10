Potato Storage Tips: 11 मई से बदलेगी मंगल की चाल, इन राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, बढ़ेगा गुस्सा और तनाव

Mars Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, क्रोध और युद्ध का कारक माना जाता है. मंगल जब अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो जाता है. यह गोचर जहां कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आता है, वहीं कुछ राशियों के जीवन में तनाव, विवाद और आर्थिक परेशानियां भी बढ़ा सकता है.ज्योतिष गणनाओं के अनुसार मंगल 11 मई को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 21 जून तक इसी राशि में रहेंगे. इस दौरान मंगल की तेज ऊर्जा कुछ राशियों के लिए ‘अग्नि’ की तरह काम कर सकती है. विशेष रूप से 4 राशियों को इस अवधि में बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

कर्क राशि वालों को रहना होगा शांत

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर मानसिक तनाव और अशांति बढ़ा सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ बहस होने की संभावना बन सकती है. अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं. इस दौरान परिवार और खासकर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना आपके रिश्तों पर असर डाल सकता है, इसलिए संयम रखना जरूरी होगा.

तुला राशि में बढ़ सकती है रिश्तों की कड़वाहट

तुला राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव वैवाहिक और प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के साथ छोटी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है. अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें. लापरवाही या गलतफहमी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा.

मकर राशि वालों को दुर्घटना से बचने की सलाह

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी क्योंकि चोट या दुर्घटना की आशंका बन रही है. घर-परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है. इसके अलावा घरेलू सुख-सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है और अचानक बढ़ने वाले खर्चों की वजह से बजट भी बिगड़ सकता है.

मीन राशि वालों को धन हानि से रहना होगा सावधान

मीन राशि के लोगों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. निवेश के लिए यह समय अनुकूल नहीं माना जा रहा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला धन हानि का कारण बन सकता है. कटु वाणी की वजह से करीबी लोग नाराज हो सकते हैं. इसके अलावा आंखों और पेट से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं. इसलिए खानपान और व्यवहार दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

अशुभ प्रभाव कम करने के उपाय

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार के दिन Hanuman Chalisa का पाठ करना लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा लाल मसूर की दाल का दान करना भी शुभ माना गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान क्रोध पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ा उपाय साबित हो सकता है. शांत व्यवहार और सोच-समझकर लिए गए फैसले कई परेशानियों से बचा सकते हैं.