Marriage Muhurat 2026: 15 जून के बाद बजेगी शहनाई! सिर्फ 23 दिनों में 18 विवाह मुहूर्त, फिर 4 महीने का इंतजार

Marriage Muhurat 2026: पुरुषोत्तम मास (अधिकमास) की समाप्ति के साथ ही विवाह योग्य परिवारों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. 15 जून को अधिकमास समाप्त होते ही मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाएगी और 19 जून से एक बार फिर शादी-विवाह का शुभ दौर शुरू हो जाएगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 19 जून से 12 जुलाई 2026 तक केवल 23 दिनों की अवधि में 18 शुभ विवाह मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे. इसके बाद 25 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, जिसके चलते चार महीने तक विवाह सहित अधिकांश मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा.

15 जून को खत्म होगा अधिकमास

हिंदू पंचांग के अनुसार अधिकमास या पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है. इस अवधि में पूजा-पाठ, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना का विशेष महत्व होता है, लेकिन विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. इस वर्ष अधिकमास 15 जून को समाप्त हो रहा है. इसके बाद शुभ कार्यों के लिए रास्ते खुल जाएंगे.

19 जून से शुरू होंगे विवाह मुहूर्त

अधिकमास समाप्त होने के तीन दिन बाद 19 जून से विवाह मुहूर्त प्रारंभ होंगे. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 जून से 12 जुलाई तक कुल 18 शुभ तिथियां उपलब्ध हैं, जिनमें विवाह संस्कार संपन्न किए जा सकते हैं. यही कारण है कि परिवारों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं.

होटल, मैरिज गार्डन और बैंक्वेट हॉल फुल होने लगे

़विवाह सीजन को देखते हुए मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवन और होटलों में बुकिंग तेजी से बढ़ रही है. कई लोकप्रिय वेन्यू की प्रमुख तारीखें पहले ही बुक हो चुकी हैं. कैटरिंग, डेकोरेशन, फोटोग्राफी, बैंड-बाजा और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े कारोबारियों के पास भी लगातार पूछताछ बढ़ रही है.व्यापारियों का कहना है कि अब तक कई स्थानों पर लगभग 50 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.

बाजारों में भी दिखने लगी रौनक

विवाह सीजन का असर स्थानीय बाजारों में भी दिखाई देने लगा है. सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, सजावट सामग्री और मिठाई व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है. शादी-ब्याह की खरीदारी के कारण बाजारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है.

25 जुलाई से शुरू होगा चातुर्मास

विवाह मुहूर्तों का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा. 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास शुरू हो जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और अगले चार महीनों तक विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते.चातुर्मास 21 नवंबर तक रहेगा. इसके बाद देवउठनी एकादशी के पश्चात पुनः विवाह और अन्य शुभ कार्यों का सिलसिला शुरू होगा.