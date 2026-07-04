रहस्यमयी है मार्कण्डेय महादेव मंदिर, लंबी आयु और रोगों से करते हैं रक्षा, रोचक हैं मंदिर से जुड़ी मान्यताएं

Manikaran Mahadev temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित में है. इसे मार्कण्डेय महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं. बता दें कि, मार्कण्डेय महादेव मंदिर आस्था, इतिहास और पौराणिक मान्यताओं का अनूठा संगम माना जाता है.

सावन, महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने वाले भक्तों को लंबी आयु, अच्छी सेहत और जीवन की कठिनाइयों से राहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में-

मार्कण्डेय महादेव मंदिर की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि मार्कण्डेय का जन्म अल्पायु योग के साथ हुआ था. जब उनकी आयु पूरी होने का समय आया, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवलिंग को गले लगाकर मृत्यु के देवता यमराज की भी परवाह नहीं की. उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोकते हुए मार्कण्डेय ऋषि को चिरंजीवी होने का वरदान दिया. इसी घटना के कारण भगवान शिव का यह स्वरूप मार्कण्डेय महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ.

दर्शन करने से रोगों से मुक्ति का मिलता आशीर्वाद

मंदिर से जुड़ी सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि यहां जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गंभीर रोगों से मुक्ति, लंबी आयु और मानसिक शांति की कामना लेकर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. हालांकि, इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इन्हें धार्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाता है.

मार्कण्डेय महादेव मंदिर की विशेषता

मंदिर का शांत वातावरण, प्राचीन स्थापत्य और आध्यात्मिक ऊर्जा श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है. सावन के महीने में यहां दूर-दूर से कांवड़िए जल चढ़ाने आते हैं. महाशिवरात्रि पर भी मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं.

धार्मिक विद्वानों के अनुसार, महर्षि मार्कण्डेय भगवान शिव के परम भक्तों में गिने जाते हैं. इसलिए जो भी श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास के साथ यहां पूजा करता है, उसे आध्यात्मिक बल और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. यही कारण है कि मार्कण्डेय महादेव मंदिर आज भी मैनपुरी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहता है.