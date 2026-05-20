मंत्र जप का सही तरीका क्या है? जानिए मोबाइल पर मंत्र सुनने और खुद जाप करने में कितना बड़ा फर्क है

Mobile Mantra Listening: आज के समय में पूजा-पाठ का तरीका भी काफी बदल गया है. कई लोग सुबह घर में मोबाइल पर मंत्र चला देते हैं, तो कुछ लोग ईयरफोन लगाकर मंत्र सुनते हुए अपना काम करते रहते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या मोबाइल पर मंत्र सुनने से भी उतना ही पुण्य मिलता है, जितना खुद मंत्र जप करने से मिलता है?

अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि शास्त्र और धार्मिक मान्यताएं इस बारे में क्या कहती हैं.

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने मंत्र जप को बताया सबसे श्रेष्ठ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि उनमें विशेष ऊर्जा छिपी होती है. श्रीमद्भगवद्गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने जप को सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया है.श्लोक में कहा गया है कि ‘यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’अर्थात सभी यज्ञों में जप यज्ञ सबसे उत्तम माना गया है. इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति खुद मंत्रों का जाप करता है, तो उसका मन, शरीर और आत्मा एक साथ उस साधना से जुड़ते हैं.

खुद मंत्र बोलने से शरीर और मन पर पड़ता है गहरा असर

शास्त्रों में मंत्रों को “ध्वनि विज्ञान” कहा गया है. जब कोई व्यक्ति अपने मुख से मंत्रों का उच्चारण करता है, तो शरीर में विशेष कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा होते हैं.मान्यता है कि ये कंपन हमारे मन को शांत करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं. यही वजह है कि खुद से किया गया मंत्र जप ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है.खास बात यह है कि मंत्र जप करते समय व्यक्ति का ध्यान भी भगवान की ओर केंद्रित रहता है, जिससे मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन मिलता है.

क्या मोबाइल पर मंत्र सुनना गलत है?

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोबाइल पर मंत्र सुनना गलत माना गया हो. अगर कोई व्यक्ति खुद मंत्र नहीं बोल पाता या समय की कमी है, तो मोबाइल पर मंत्र सुनना भी लाभकारी माना जाता है.मंत्र सुनने से घर का माहौल सकारात्मक बनता है. मन शांत रहता है और तनाव कम करने में भी मदद मिलती है. कई लोग सुबह पूजा के समय या रात में सोने से पहले मंत्र सुनते हैं, जिससे उन्हें मानसिक सुकून मिलता है.

खुद जप और मोबाइल पर सुनने में क्या है फर्क?

धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो खुद मंत्र बोलना “सक्रिय साधना” माना जाता है, जबकि मोबाइल पर सुनना “निष्क्रिय माध्यम” समझा जाता है.यानी जब आप खुद मंत्र बोलते हैं, तो आपका मन, आवाज और ध्यान पूरी तरह उस प्रक्रिया में शामिल होता है. वहीं मोबाइल पर सुनने से सकारात्मक असर तो मिलता है, लेकिन वह अनुभव थोड़ा अलग माना जाता है.

कब मोबाइल पर मंत्र सुनना फायदेमंद हो सकता है?

अगर आप यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस में हैं या मंत्रों का सही उच्चारण नहीं जानते, तो मोबाइल पर मंत्र सुनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.कई लोग ध्यान लगाने, तनाव कम करने और घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखने के लिए भी मंत्र सुनते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखते हैं.