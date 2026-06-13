आग से नहीं, यहां खौलते पानी से पकता है प्रसाद, यहीं महादेव ने खोली थी तीसरी आंख, रोचक है मणिकर्ण मंदिर की कथा

Manikaran Mahadev temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में व्यास और पार्वती नदी के बीच में स्थित मणिकर्ण है. पवित्र तीर्थस्थल मणिकर्ण का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि, यहां प्रसाद (खासकर चावल) आग से नहीं, बल्कि धरती से निकलने वाले खौलते पानी से बनाया जाता है. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां-

क्या है खौलते पानी का चमत्कार

पार्वती नदी के किनारे मणिकर्ण में ऐसे प्राकृतिक कुंड हैं, जिनका पानी हमेशा उबलता रहता है. श्रद्धालु इन कुंडों में चावल, दाल या अन्य प्रसाद बांधकर डालते हैं और कुछ ही समय में यह पककर तैयार हो जाता है. यह दृश्य लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है.

क्या है मणिकर्ण से जुड़ी पौराणिक कथा?

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए इस रमणीय स्थान पर पहुंचे और करीब 1100 वर्षों तक रुके. एक बार स्नान करते हुए माता पार्वती का कर्णफूल मणि (मणि/गहना/रत्न) इस स्थान पर खो गया था.

शिव जी के क्रोध पर खुली तीसरी आंख

भगवान शिव की तीसरी आंख को उनकी दिव्य शक्ति और विनाशकारी रूप का प्रतीक माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भी शिव अत्यधिक क्रोधित होते हैं, तब उनकी तीसरी आंख खुलती है, जिससे भयंकर ऊर्जा और अग्नि प्रकट होती है. कुछ ऐसा ही मणिकर्ण में भी हुआ. जब सीता माता का मणि काफी ढूंढने पर भी वह मणि नहीं मिली, तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए. उनके इस क्रोध से पूरी सृष्टि में हलचल मच गई और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र (तीसरी आंख) खोल दिया. इसी क्रोध से धरती कांप उठी और यहां से गर्म जल के स्रोत फूट पड़े. इन्हीं कुंडों को आज मणिकर्ण के गर्म पानी के स्रोत के रूप में देखा जाता है.

शेषनाग से भी जोड़ा जाता है गर्म जल का स्रोत

पौराणिक मान्यता है कि, शिव के इस प्रकोप को शांत करने के लिए शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने फुंकार मारी. इससे धरती के भीतर से खौलते हुए गर्म पानी का प्रवाह फूट पड़ा, जिसमें से माता पार्वती का कर्णफूल और कई अन्य बहुमूल्य रत्न बाहर निकल आए. तब से लेकर आज तक यहां लगातार प्राकृतिक गर्म पानी के झरने बह रहे हैं. इस स्थान पर स्थित मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे और शिव मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए लंगर और प्रसाद इसी खौलते हुए प्राकृतिक पानी में तैयार किया जाता है.

महाप्रलय व‍िनाश के बाद यहीं हुई थी मानव रचना

मण‍िकर्ण मंद‍िर को लेकर मान्यता यह भी है कि मनु ने यहीं महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना की थी. यहां रघुनाथ मंदिर है. कहते हैं कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मू्र्ति लाकर यहां स्थापित की थी. इसके अलावा इस स्‍थान पर स्‍थाप‍ित श‍िवजी के मंद‍िर में कुल्लू घाटी के अधिकतर देवता समय-समय पर अपनी सवारी के साथ आते रहते हैं.

गुरु नानकदेव ने पंच प्‍यारों के साथ की थी यात्रा

मणिकर्ण में बहुत से मंदिर और एक गुरुद्वारा है. सिखों के धार्मिक स्थलों में यह स्थल विशेष स्थान रखता है. गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानकदेव की यहां की यात्रा की स्मृति में बना था. जनम सखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखी तवारीख गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक ने भाई मरदाना और पंच प्यारों के साथ यहां की यात्रा की थी. इसीलिए पंजाब से बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं. पूरे वर्ष यहां दोनों समय लंगर चलता रहता है.