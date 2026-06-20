Home > धर्म > Mangla Gauri Vrat 2026: जानें सावन के मंगलवार को रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत की तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व

Mangla Gauri Vrat 2026: जानें सावन के मंगलवार को रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत की तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 20, 2026 9:41:44 PM IST

मंगला गौरी व्रत 2026 की तिथियां
मंगला गौरी व्रत 2026 की तिथियां


Mangla Gauri Vrat 2026: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस पवित्र माह के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है.

मंगला गौरी व्रत 2026 की तिथियां

वर्ष 2026 में मंगला गौरी व्रत निम्नलिखित मंगलवारों को रखा जाएगा:
  • पहला व्रत: 4 अगस्त 2026
  • दूसरा व्रत: 11 अगस्त 2026
  • तीसरा व्रत: 18 अगस्त 2026
  • चौथा व्रत: 25 अगस्त 2026

मंगला गौरी व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है. यह व्रत वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द, सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है. अविवाहित कन्याएं भी योग्य जीवनसाथी की कामना से यह व्रत कर सकती हैं.

मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि

सावन के मंगलवार को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर माता मंगला गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इसके बाद घी का दीपक जलाएं और विधिपूर्वक माता की पूजा करें.पूजा में फूल, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित किए जाते हैं. माता गौरी के मंत्रों का जाप करने के बाद व्रत कथा का श्रवण या पाठ करना शुभ माना जाता है.

 16 अंक का विशेष महत्व

मंगला गौरी व्रत में 16 संख्या को अत्यंत शुभ माना गया है. इसी कारण पूजा में 16 फूल, 16 फल, 16 लड्डू, 16 पान के पत्ते, 16 सुपारी और अन्य पूजन सामग्री 16 की संख्या में अर्पित करने की परंपरा है.मान्यता है कि 16 मंगलवार तक श्रद्धापूर्वक व्रत करने और बाद में उद्यापन करने से माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा

प्राचीन कथा के अनुसार धर्मपाल नामक एक धनी व्यापारी को संतान सुख नहीं था. बाद में उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी आयु कम बताई गई थी. विवाह के बाद सर्पदंश के कारण उसकी मृत्यु हो गई. कहा जाता है कि उसकी पत्नी और परिवार द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से माता गौरी की कृपा प्राप्त हुई और युवक को पुनः दीर्घायु का आशीर्वाद मिला. तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.
 

Tags: Goddess Parvati WorshipMangla Gauri Vrat 2026Mangla Gauri Vrat DateSawan Tuesday Vrat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

aging रोकते हैं ये food items

June 20, 2026

फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना...

June 20, 2026

अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

June 20, 2026

पीरियड पेन में आराम देंगे ये DIY टिप्स

June 20, 2026

60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं...

June 20, 2026

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7...

June 20, 2026
Mangla Gauri Vrat 2026: जानें सावन के मंगलवार को रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत की तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mangla Gauri Vrat 2026: जानें सावन के मंगलवार को रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत की तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व
Mangla Gauri Vrat 2026: जानें सावन के मंगलवार को रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत की तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व
Mangla Gauri Vrat 2026: जानें सावन के मंगलवार को रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत की तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व
Mangla Gauri Vrat 2026: जानें सावन के मंगलवार को रखे जाने वाले मंगला गौरी व्रत की तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व