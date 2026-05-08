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Mangaladitya Rajyoga: 11 मई को बनेगा मंगलादित्य राजयोग, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन लाभ के रास्ते

Mangaladitya Rajyoga: 11 मई को मंगल ग्रह के मेष राशि में प्रवेश के साथ सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा. यह शक्तिशाली ग्रह योग विशेष रूप से मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 8, 2026 3:36:25 PM IST

11 मई को बनेगा मंगलादित्य राजयोग
11 मई को बनेगा मंगलादित्य राजयोग


Mangaladitya Rajyoga: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11 मई का दिन बेहद खास माना जा रहा है. इस दिन मंगल ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ ही सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य राजयोग का निर्माण होगा. द्रिक पंचांग के मुताबिक यह योग बेहद प्रभावशाली और शुभ फल देने वाला माना जाता है.

राजयोग का प्रभाव 12 राशियों पर होगा 

मंगलादित्य योग तब बनता है जब सूर्य और मंगल एक ही राशि में विराजमान होते हैं. इस बार इस योग की शक्ति इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मेष राशि मंगल की स्वयं की राशि मानी जाती है, जबकि सूर्य यहां उच्च अवस्था में रहते हैं. ऐसे में दोनों ग्रहों का यह मिलन कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस राजयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन 4 राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी और उन्नति देने वाला साबित हो सकता है.

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मेष राशि वालों को मिलेगा करियर और धन में लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए मंगलादित्य राजयोग बेहद शुभ संकेत दे रहा है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.

सिंह राशि वालों को मिल सकती है बड़ी सफलता

सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रह योग सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है. व्यापार में तेजी आएगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. अचानक धन लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है. पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है. जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है.

धनु राशि के लिए भाग्य रहेगा मजबूत

धनु राशि के लोगों के लिए मंगलादित्य राजयोग भाग्य को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है. विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर भी मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

कुंभ राशि वालों के जीवन में आएंगे  बदलाव

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग कई सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है. नौकरी में वेतन वृद्धि या नई नौकरी मिलने की संभावना बन रही है. रुके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. इसके अलावा धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

ज्योतिष में क्यों खास माना जाता है मंगलादित्य योग?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, सफलता और निर्णय क्षमता में वृद्धि देखने को मिलती है. मेष राशि में बनने वाला यह विशेष संयोग कई लोगों के लिए करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है.

Tags: mangaladitya rajyogasun mars conjunction
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