Mangal Gochar 2026: मंगल का नक्षत्र परिवर्तन बदलेगा किस्मत! इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश

Mangal Gochar 2026: हमारे जीवन में 12 राशियों का वर्णन किया गया है, जिनका हमारे जीवन पर खास प्रभाव माना जाता है. आमतौर पर लोग अपनी राशि के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और कई लोग अपने दिन की शुरुआत भी राशि देखकर करते हैं. राशियों पर ग्रहों का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. समयसमय पर ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका असर कई लोगों के जीवन पर दिखाई देता है. आने वाले महीने जून में भी कई बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं, जिनका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा.

कब से शुरू होगा मंगल गोचर?

हिंदू पंचांग के मुताबिक, 16 जून 2026 के दिन मंगल का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में होने जा रहा है. इस नक्षत्र में ग्रहों के सेनापति मंगल अपना प्रभाव 4 जुलाई तक दिखाएंगे. मंगल इस बार कुछ राशियों के लिए अच्छी किस्मत लेकर आने वाला है. आइए जानते हैं किन राशियों के अच्छे दिन की शुरूआत होने जा रही है?

बनने जा रहा प्रभावशाली संयोग

मंगल जब कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने, जोखिम उठाने और लक्ष्य हासिल करने की इच्छा बढ़ सकती है. मंगल का ये शुभ नक्षत्र उन लोगों के लाभदायक माना जाएगा, जो प्रॉपर्टी, तकनीकी क्षेत्र या नेतृत्व जुड़े कार्य करने वाले हैं.

इन राशियों की खुलने जा रही किस्मत

मेष राशि

नौकरीव्यापार में नए मौके मिलेंगे और लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे.

नया काम शुरू करने, प्रॉपर्टी, जमीनजायदाद और निवेश में लाभ के संकेत हैं.

गुस्से और जल्दबाजी से बचें, वरना बने काम बिगड़ सकते हैं.

सिंह राशि

करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. मेहनत और लीडरशिप की तारीफ होगी.

सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा. समाज में इज्जत बढ़ेगी.

आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े फैसले लेने में सफलता मिलेगी.

धनु राशि

रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे. यात्रा से फायदा होने की संभावना है.

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है.

मकर राशि