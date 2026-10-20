राक्षस नहीं दामाद! इस जगह पर जमाई बाबू बनते हैं रावण, घूंघट कर पूजा करती हैं सभी सालियां; फिर रात को…

Dussehra 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज हिंदुओं के सबसे अहम त्योहारों में से एक त्यहार विजयादशमी है. वहीं इसी के मौके पर पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाकर दशहरा का त्योहार मनाया जाता है. लेकिन भारत में ही एक ऐसी अनोखी जगह है जहां रावण को जलाया नहीं जाता. बल्कि उनको दामाद मानकर उनकी पूजा की जाती है. दरअसल, जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश. बता दें कि यहां के मंदसौर में बरसों से ये परंपरा मनाई जाती है. इसके पीछे एक सदियों पुरानी और दिलचस्प स्थानीय मान्यता है. चलिए जान लेते हैं कि वहाँ ऐसा क्यों किया जाता है.

इस जगह है रावण का ससुराल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकप्रिय मान्यता के मुताबिक, रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका मंदसौर में नामदेव समुदाय में था. इसी रिश्ते की वजह से खानपुरा इलाके में नामदेव समुदाय के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दशहरे की सुबह, नामदेव छीपा समुदाय के पुरुष और महिलाएं खानपुरा के श्री बड़ा लक्ष्मीनारायण मंदिर से ढोल-नगाड़ों के साथ रावण मूर्ति स्थल पर पहुंचते हैं और पूजा करते हैं. इस दौरान लोग रावण बाबा से पूरे इलाके को बीमारी और महामारी से मुक्त रखने की प्रार्थना करते हैं और उनके पैरों में लच्छा (रक्षा सूत्र) भी बांधते हैं. शाम को, गोधूलि बेला में, रावण की मूर्ति की पूजा की जाती है. इसके बाद, रावण की मूर्ति से माफ़ी मांगकर और उसके गले में पटाखों की माला जलाकर उसे सांकेतिक रूप से मार दिया जाता है.

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मंदसौर की अनोखी परंपरा

साथ ही बता दें कि रावण को दामाद मानने की ये मान्यता इतनी ज्यादा गहरी है कि आज भी नामदेव समुदाय और कुछ दूसरे समुदायों की बुज़ुर्ग औरतें रावण की मूर्ति के सामने से गुज़रते समय उसके सम्मान में अपना घूंघट हटा देती हैं. हालांकि इतिहासकार और धार्मिक लोग मंदोदरी के मंदसौर से संबंध के किसी भी सबूत से इनकार करते हैं, लेकिन वे मंदसौर में रावण की मूर्ति लगाने का कोई पक्का कारण नहीं बता पाते हैं.

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