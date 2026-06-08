रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्या श्रीराम की आज्ञा पर विभीषण से हुआ दूसरा विवाह, पढ़िए रोचक कथा

Mandodari-Vibhishan Vivah: इस बात में कोई शक नहीं कि, रामायण काल में रावण से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था. वह असाधारण बुद्धिमत्ता, विद्वता और ज्ञान का धनी था. कथा के अनुसार, रावण चारों वेदों और छह शास्त्रों का ज्ञाता था. यही नहीं, उसने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव से कई वरदान भी प्राप्त किए थे. हालांकि, रावण की महान बुद्धि के साथ अहंकार भी जुड़ गया. यही अहंकार उसके पतन का कारण बना. उसके अहंकार के कारण न सिर्फ उसका बुरा हुआ बल्कि, पुत्र अक्षय, मेघनाद और भाई कुंभकर्ण का भी सत्यानाश हुआ. अंत में मर्यादापुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के हाथों रावण मारा गया. अब सवाल यह है कि, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? क्या भगवान राम की आज्ञा पर विभीषण से हुआ था मंदोदरी का दूसरा विवाह? आइए जानते हैं इस बारे में-

पंचकन्याओं में पूजित हैं रावण की पत्नी मंदोदरी

लंकापति रावण ने जब माता सीता का हरण किया था. रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे खूब समझाया कि सीता को वापस कर दो. मगर अहंकार में डूबे रावण ने उसकी एक न सुनी. तब सीता को वापस लाने के लिए राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था. रावण अपने आप को अधिक शक्तिशाली मानता था. रावण को शिव जी का वरदान प्राप्त था. जिससे वह अधिक बलवान हो गया था. शिव जी वरदान के वजह से ही रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था. रावण की कई रानियां थी परन्तु रावण की पत्नी का दर्जा मंदोदरी को प्राप्त था.

भगवान राम का भक्त था रावण का भाई विभीषण

विभीषण लंकापति रावण का छोटा भाई था. बेशक वह असुर जाति का था, परंतु विभीषण राम का प्रिय भक्त हो गया था. इसके कारण विभीषण से रावण ने बगावत कर ली थी. कई बार भाई विभीषण को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. नतीजा यह रहा कि, राम और रावण के युद्ध के दौरान विभीषण ने राम जी का साथ दिया. कहा भी जाता है कि- घर का भेदी लंका ढाए. बता दें कि, विभीषण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी. जिसमें उन्होंने वरदान के रूप में धर्म के पथ पर चलना मांगा था. इसकी वजह से विभीषण धर्म के पथ पर चलते राम जी के भक्त बन गए थे.

राम-रावण के युद्ध में बुराई के प्रतीक का हुआ अंत

लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी पंचकन्याओं में पूजित हैं. मंदोरी के कई बार समझाने के बाद भी लंकेश ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा. इसी का नतीजा रहा कि, युद्ध में बुराई का प्रतीक रावण मारा गया. लंकेश की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन एक बड़े बदलाव से गुज़रा. लंका युद्ध में रावण के वध के बाद, लंका शोक और अस्थिरता में डूब गई थी. उस समय मंदोदरी ने अपने पति की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और उसे एक महान, परंतु अहंकार के कारण पतन को प्राप्त राजा बताया.

मंदोदरी को क्यों करना पड़ा विभीषण से विवाह

भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था. चूंकि, विभीषण राम के भक्त थे इसलिए युद्ध में बच गए थे. इसके अलावा कुल की कुछ महिलाएं बची थीं. इसमें रावण की पत्नी मंदोदरी भी शामिल थीं. युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि पर मंदोदरी गईं थी. भूमि पर अपने पति और पुत्रों का शव देखकर विलाप करने लगीं. तत्पश्चात श्री राम ने लंका की स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभीषण को राजा बनाया.

कई कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार, राज्य की मर्यादा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए श्री राम जी ने मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा. परंतु मंदोदरी ने विवाह करने को मना कर दिया था. मंदोदरी ने अपने आप को महल में कैद कर लिया. लेकिन, जब उन्होंने देखा कि बिना किसी कुशल और सम्मानित नेतृत्व के लंका की बची-कुची सेना और अनाथ हो चुकी प्रजा आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएगी, तो उन्होंने राष्ट्रहित में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का बलिदान दे दिया. कुछ समय पश्चात मंदोदरी बाहर निकली और विवाह करने के लिए तैयार हो गई थीं. बता दें कि, मंदोदरी को रामायण में एक बुद्धिमान, धैर्यशील और धर्मपरायण स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है.