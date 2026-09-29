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मंदिर की पैड़ी पर कुछ देर क्यों बैठना चाहिए? दर्शन के बाद जरूर करें ये काम, स्वीकार्य होगी आपकी प्रार्थना!

Mandir Ki Pairi Par Kyun Baithte: आपने अक्सर घर के बड़े-बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद बाहर आकर कुछ देर पैड़ी या ऑटले पर जरूर बैठना चाहिए. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? पढ़िए इससे जुड़ी मान्यता के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: September 29, 2026 3:03:20 PM IST

दर्शन के बाद मंदिर की पैड़ी पर कुछ देर क्यों बैठना चाहिए? (AI)
दर्शन के बाद मंदिर की पैड़ी पर कुछ देर क्यों बैठना चाहिए? (AI)


Mandir Ki Pairi Par Kyun Baithte: भगवान के दर्शन के लिए लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन नियमों की जानकारी न होने से उन्हें उसका फल नहीं मिलता है. मंदिर की पैड़ी पर बैठने को लेकर भी एक परंपरा है. जी हां, मंदिर की पैड़ी पर बैठना सिर्फ आराम करना नहीं है. आपने अक्सर घर के बड़े-बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद बाहर आकर कुछ देर पैड़ी या ऑटले पर जरूर बैठना चाहिए. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? धार्मिक परंपराओं में इसके पीछे एक सुंदर भाव बताया गया है. मान्यता है कि मंदिर से बाहर आने के बाद कुछ पल शांत बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन के लिए एक विशेष प्रार्थना करनी चाहिए. पढ़िए इससे जुड़ी मान्यता के बारे में-

मंदिर की पैड़ी पर बैठकर क्या करें?

आज के समय में मंदिर की पैड़ी या बाहर बने चबूतरे पर लोग बैठकर आपस में बातचीत करते हैं. कोई व्यापार की चर्चा करता है तो कोई राजनीति या घर-परिवार की बातें. लेकिन, बुजुर्गों द्वारा बताई जाने वाली परंपरा में इन कुछ पलों को आत्मचिंतन और भगवान के ध्यान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है.

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कहा जाता है कि, मंदिर से बाहर निकलने के बाद शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें और भगवान के स्वरूप को मन में याद करते हुए यह प्रार्थना करें-

“अनायासेन मरणम्, बिना दैन्येन जीवनम्.
देहान्ते तव सानिध्यम्, देहि मे परमेश्वरम्॥”

इस प्रार्थना का भाव भगवान से एक ऐसे जीवन और मृत्यु की कामना करना है, जिसमें अनावश्यक कष्ट और परवशता न हो तथा जीवन के अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण बना रहे. ऐसा होने आपकी प्रार्थना स्वीकार्य होती है.

क्या है श्लोक का अर्थ?

अनायासेन मरणम् यानी जीवन के अंतिम समय में अनावश्यक कष्ट न हो और मृत्यु सहज हो.

बिना दैन्येन जीवनम् यानी जीवन ऐसा हो जिसमें किसी के सामने असहाय होकर निर्भर न रहना पड़े और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत हो.

देहान्ते तव सानिध्यम् यानी जब जीवन का अंत हो, तब भगवान का सानिध्य और स्मरण प्राप्त हो.

देहि मे परमेश्वरम् यानी हे परमेश्वर! मुझे ऐसा जीवन और ऐसी मृत्यु प्रदान करें.

धार्मिक कथाओं में भीष्म पितामह का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्रीकृष्ण के सामने अंतिम समय बिताया था. इसी भाव को इस प्रार्थना से जोड़ा जाता है.

भगवान के दर्शन कैसे करें?

इस परंपरा से जुड़ी एक और बात विशेष रूप से कही जाती है. मंदिर में जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो आंखें खोलकर भगवान के स्वरूप को ध्यान से देखना चाहिए. उनके मुखारविंद, चरण, आभूषण और श्रृंगार को मन में बसाने का प्रयास करना चाहिए. कई लोग दर्शन के समय ही आंखें बंद कर लेते हैं. जबकि इस परंपरा के अनुसार पहले भगवान के स्वरूप का पूरा दर्शन करें और फिर मंदिर से बाहर आकर शांत स्थान पर बैठें.

इसके बाद आंखें बंद करके उसी स्वरूप को मन में याद करें. अगर ध्यान में भगवान का स्वरूप स्पष्ट न आए, तो दोबारा मंदिर में जाकर दर्शन करने और फिर शांत होकर ध्यान करने की बात बुजुर्गों की इस परंपरा में कही जाती है.

Tags: Dharmreligion news
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