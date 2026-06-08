Mandir Disha Vastu tips: मंदिर की सही दिशा क्या है? वास्तु शास्त्र में छिपा है सुख-समृद्धि का राज

हर घर की बनावट एक जैसी नहीं होती. ऐसे में यदि उत्तर-पूर्व दिशा उपलब्ध नहीं है तो पूर्व दिशा को दूसरा सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है. पूर्व दिशा सूर्य देव से जुड़ी मानी जाती है और इसे नई शुरुआत, सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर में प्रगति का प्रतीक माना जाता है. इस दिशा में मंदिर स्थापित करने से सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है.

पूजा करते समय किस दिशा में होना चाहिए मुख?

मंदिर की दिशा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है पूजा के समय बैठने की सही दिशा का ध्यान रखना. वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा, ध्यान या मंत्र जाप करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. इसी वजह से देवी-देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें इस प्रकार रखी जाती हैं कि पूजा करते समय श्रद्धालु का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे. अक्सर लोग मंदिर को सीधे जमीन पर स्थापित कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे उचित नहीं माना गया है. मूर्तियों को ऐसी ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए कि पूजा करते समय उनके चरण बैठी हुई अवस्था में सीने के स्तर पर रहें. इससे पूजा के दौरान सम्मानजनक मुद्रा बनी रहती है और ध्यान लगाने में भी सुविधा होती है.

मंदिर के लिए कौन से रंग माने जाते हैं शुभ?

पूजा स्थल के आसपास की दीवारों के लिए हल्के और शांत रंगों को प्राथमिकता दी जाती है. हल्का पीला, सफेद, क्रीम और ऑफ-व्हाइट जैसे रंग सात्विक वातावरण बनाने में मदद करते हैं. ये रंग प्रकाश को बेहतर तरीके से परावर्तित करते हैं और पूजा स्थल को अधिक शांत एवं सकारात्मक बनाते हैं.

किन स्थानों पर भूलकर भी न बनाएं मंदिर?

वास्तु शास्त्र में कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां मंदिर स्थापित करने से बचना चाहिए. मुख्य मंदिर को दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं बनाना चाहिए. इसके अलावा मंदिर को बाथरूम या शौचालय से लगी दीवार के पास रखना भी उचित नहीं माना जाता. सीढ़ियों के नीचे बने मंदिर को भी वास्तु की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वहां लगातार होने वाली आवाजाही ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर सकती है.

सही दिशा में बना मंदिर ला सकता है सकारात्मक बदलाव