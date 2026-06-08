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Mandir Disha Vastu tips: मंदिर की सही दिशा क्या है? वास्तु शास्त्र में छिपा है सुख-समृद्धि का राज

Mandir Disha Vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र माना जाता है. मंदिर के लिए उत्तर-पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, जबकि पूर्व और उत्तर दिशा भी अच्छे विकल्प हैं. पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए.

By: Ranjana Sharma | Published: June 8, 2026 5:57:32 PM IST

पूजा घर की सही दिशा दिला सकती है मानसिक शांति और आर्थिक सफलता
पूजा घर की सही दिशा दिला सकती है मानसिक शांति और आर्थिक सफलता


Mandir Disha Vastu tips: हर परिवार अपने घर में एक ऐसा पवित्र स्थान चाहता है जहां बैठकर मन को शांति मिले, ईश्वर से जुड़ाव महसूस हो और दिनभर की भागदौड़ के बीच कुछ पल सुकून के मिल सकें. यही वजह है कि लगभग हर घर में मंदिर या पूजा स्थल बनाया जाता है. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह पूरे घर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है. अगर मंदिर को सही दिशा और उचित स्थान पर स्थापित किया जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है. वहीं गलत दिशा में बना पूजा स्थल ऊर्जा के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है.

घर की ऊर्जा और मंदिर की दिशा का क्या है संबंध?

वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा घर विभिन्न प्रकार की चुंबकीय, सौर और प्राकृतिक ऊर्जाओं से प्रभावित होता है. इन ऊर्जाओं का संतुलन जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है. पूजा कक्ष को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबसे अधिक हो. एक सुव्यवस्थित मंदिर पूरे घर में आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, जबकि अनुपयुक्त स्थान पर बना मंदिर ऊर्जा के ठहराव, तनाव और नकारात्मकता का कारण बन सकता है.

उत्तर-पूर्व दिशा क्यों मानी जाती है सबसे शुभ?

वास्तु शास्त्र में घर के उत्तर-पूर्व कोने यानी ईशान कोण को मंदिर के लिए सबसे उत्तम स्थान माना गया है. यह क्षेत्र भगवान शिव और बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है. मान्यता है कि इसी दिशा में उत्तर की चुंबकीय ऊर्जा और पूर्व की सूर्य ऊर्जा का मिलन होता है, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है. यही कारण है कि वास्तु विशेषज्ञ पूजा स्थल के लिए सबसे पहले इसी दिशा की सलाह देते हैं.

उत्तर-पूर्व उपलब्ध न हो तो पूर्व दिशा चुनें

हर घर की बनावट एक जैसी नहीं होती. ऐसे में यदि उत्तर-पूर्व दिशा उपलब्ध नहीं है तो पूर्व दिशा को दूसरा सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है. पूर्व दिशा सूर्य देव से जुड़ी मानी जाती है और इसे नई शुरुआत, सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर में प्रगति का प्रतीक माना जाता है. इस दिशा में मंदिर स्थापित करने से सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है.

पूजा करते समय किस दिशा में होना चाहिए मुख?

मंदिर की दिशा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है पूजा के समय बैठने की सही दिशा का ध्यान रखना. वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा, ध्यान या मंत्र जाप करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. इसी वजह से देवी-देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें इस प्रकार रखी जाती हैं कि पूजा करते समय श्रद्धालु का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे. अक्सर लोग मंदिर को सीधे जमीन पर स्थापित कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे उचित नहीं माना गया है. मूर्तियों को ऐसी ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए कि पूजा करते समय उनके चरण बैठी हुई अवस्था में सीने के स्तर पर रहें. इससे पूजा के दौरान सम्मानजनक मुद्रा बनी रहती है और ध्यान लगाने में भी सुविधा होती है.

मंदिर के लिए कौन से रंग माने जाते हैं शुभ?

पूजा स्थल के आसपास की दीवारों के लिए हल्के और शांत रंगों को प्राथमिकता दी जाती है. हल्का पीला, सफेद, क्रीम और ऑफ-व्हाइट जैसे रंग सात्विक वातावरण बनाने में मदद करते हैं. ये रंग प्रकाश को बेहतर तरीके से परावर्तित करते हैं और पूजा स्थल को अधिक शांत एवं सकारात्मक बनाते हैं.

किन स्थानों पर भूलकर भी न बनाएं मंदिर?

वास्तु शास्त्र में कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां मंदिर स्थापित करने से बचना चाहिए. मुख्य मंदिर को दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं बनाना चाहिए. इसके अलावा मंदिर को बाथरूम या शौचालय से लगी दीवार के पास रखना भी उचित नहीं माना जाता. सीढ़ियों के नीचे बने मंदिर को भी वास्तु की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वहां लगातार होने वाली आवाजाही ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर सकती है.

सही दिशा में बना मंदिर ला सकता है सकारात्मक बदलाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर को उत्तर-पूर्व, पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. इससे मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द, बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता मिलने की मान्यता है. साफ-सुथरा, रोशनीदार और व्यवस्थित पूजा स्थल न केवल आध्यात्मिक वातावरण को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे घर को भी सकारात्मकता और शांति से भर देता है.

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Tags: Mandir Vastu tips
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