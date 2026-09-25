Manakameshwar Temple Agra: बाल कृष्ण को गोद में लेने कैलाश से निकले थे महादेव, आगरा में पूरी हुई मनोकामना तो यहीं विराज गए शिव!

Manakameshwar Temple Agra: भगवान शिव और श्रीकृष्ण से जुड़ी कथाएं भक्तों के मन में हमेशा से खास स्थान रखती हैं. लेकिन, क्या आपने कभी ऐसी कथा सुनी है, जिसमें स्वयं महादेव कैलाश से निकलकर बाल कृष्ण के दर्शन करने ब्रज पहुंचे हों? जी हां, मान्यता है कि भगवान शिव की इसी यात्रा का संबंध आगरा के प्राचीन श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर से है. कहा जाता है कि, बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेने की इच्छा लेकर निकले भोलेनाथ ने आगरा में रात्रि विश्राम किया था. यहीं उन्होंने एक संकल्प लिया और उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद महादेव शिवलिंग स्वरूप में इसी स्थान पर विराजमान हो गए. यही वजह है कि यह धाम ‘मनकामेश्वर’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ. पढ़िए मंदिर से जुड़ा रोचक इतिहास और पौराणिक कथा-

बाल कृष्ण से मिलने कैलाश से निकले महादेव

धार्मिक मान्यता है कि, जब मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तो इसकी खबर कैलाश पर विराजमान भगवान शिव तक भी पहुंची. बाल कृष्ण के दर्शन करने और उन्हें अपनी गोद में लेने की महादेव की इच्छा हुई. इसके बाद वे कैलाश से ब्रज की ओर चल पड़े.

कथा के अनुसार, भगवान शिव जब आगरा पहुंचे तो रात हो गई. फिर उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया. उस समय उनके मन में बाल कृष्ण के दर्शन की इच्छा थी. महादेव ने यहां संकल्प लिया कि यदि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान होंगे.

इसलिए पड़ा ‘मनकामेश्वर’ नाम

कहा जाता है कि, भगवान शिव की मनोकामना पूरी हुई और उन्होंने बाल कृष्ण के दर्शन किए. इसके बाद अपने संकल्प के अनुसार महादेव इसी स्थान पर शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हो गए. इसी धार्मिक मान्यता के कारण इस स्थान को मनकामेश्वर महादेव कहा जाने लगा.

भक्तों का विश्वास है कि, सच्चे मन से यहां भगवान शिव की पूजा और प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.

आगरा में शिव और कृष्ण की कथा का अनोखा संगम

मनकामेश्वर मंदिर की कथा इसे इसलिए भी खास बनाती है क्योंकि यहां भगवान शिव और श्रीकृष्ण की भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिलता है. एक ओर मंदिर में महादेव शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं, वहीं इससे जुड़ी लोकमान्यता बाल कृष्ण के प्रति भगवान शिव के प्रेम और उनकी भक्ति को सामने लाती है.