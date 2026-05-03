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मई में इस दिन से शुरू होगा मलमास! शादी-गृह प्रवेश पर लगेगा ब्रेक, जान लें जरूरी नियम

Adhik Maas 2026 Date: मलमास का महीना भले ही मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त न हो, लेकिन यह आध्यात्मिकता  का बेहतरीन अवसर माना जात है. इस दौरान नियमों का पालन करते हुए भक्ति और दान पर ध्यान देना जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 3, 2026 8:50:20 PM IST

अधिक मास 2026 तिथि
अधिक मास 2026 तिथि


Adhik Maas 2026 Date: हिंदू पंचांग में एक खास समय ऐसा भी आता है जब शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है. इसे मलमास या अधिक मास कहा जाता है. इस अवधि को धार्मिक दृष्टि से खास माना जाता है, लेकिन शादी-विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए इसे उचित नहीं माना जाता.

साल 2026 में मलमास की शुरुआत 17 मई से होगी और यह 15 जून तक चलेगा. लगभग एक महीने की इस अवधि में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण इसे सामान्य दिनों से अलग माना जाता है.

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 मलमास 2026: तिथि और अवधि (Malmas Date 2026)

•    प्रारंभ: 17 मई 2026
•    समापन: 15 जून 2026
इस दौरान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुभ कार्यों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

 किन कामों से बचना चाहिए?

मलमास में कुछ कार्यों को टालना बेहतर माना जाता है,
•    विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रम
•    गृह प्रवेश या नए घर की नींव रखना
•    यज्ञोपवीत (जनेऊ) संस्कार
•    नया व्यापार, दुकान या शोरूम शुरू करना
मान्यता है कि इस समय किए गए ऐसे कार्य अपेक्षित परिणाम नहीं देते और बाधाएं आ सकती हैं.

 मलमास में क्या करना शुभ माना गया है?

हालांकि इस समय शुभ कार्यों पर रोक रहती है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए यह महीना बेहद खास माना जाता है.
•    भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति करना
•    गरीबों को अन्न, जल और तिल का दान देना
•    “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करना
•    सात्विक भोजन और सादगी भरा जीवन अपनाना
इस माह को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है.

 मलमास का महत्व

मलमास को आत्मचिंतन और भक्ति का समय माना जाता है. यह वह अवधि है जब व्यक्ति सांसारिक कार्यों से थोड़ा हटकर आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान किए गए जप-तप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: adhik maas 2026 datemalmas 2026malmas rules and restrictionswhy no marriage in malmas
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