आज रात से शुरू हो रहा मलमास का महीना, तुलसी पूजा का है विशेष महत्व, इन 5 उपायों से दूर होंगी परेशानियां

Malamas 2026: सनातन धर्म में मलमास को पवित्र और पुण्य फल देने वाला महीना माना जाता है. इसको अधिकमास और पुरुषोत्तम मास भी जाना जाता है. ज्योतिष गणना के अनुसार, साल 2026 में मलमास की शुरुआत 17 मई की रात से हो रही है. वहीं, इस महीने का समापन 15 जून को हो रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दौरान पूजा-पाठ, दान-पुण्य, मंत्र जाप और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है. इस पूरे महीने में मांगलिक कार्य जैसे शादी-विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए कार्यों की शुरुआत करना ठीक नहीं माना जाता है. हालांकि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि जरूर पा सकते हैं. धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि इस महीने में किया गया जप-तप और दान कई गुना फल देता है. अब सवाल है कि आखिर, मलमास कब से कब तक रहेगा? मलमास में तुलसी का क्या महत्व है? अधिकमास में किन उपायों को करने से लाभ होगा? इस बारे में बात रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, मलमास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है. मान्यता है कि, जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. वे कहते हैं कि, मलमास के दौरान हर सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए. साथ ही, शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए. ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है.

ऐसे करें माता तुलसी और शालीग्राम की पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं. यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी दल अर्पित कर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन के कई कष्ट दूर हो सकते हैं. इतना ही नहीं, ग्रह दोष, पितृ दोष और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं में भी राहत मिलने की बात कही जाती है. इस दौरान जरूरतमंदों को भोजन कराना, गरीबों को वस्त्र दान करना और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना भी पुण्यदायी माना गया है.

तुलसी के पौधे को सूखने से बचाएं

मान्यताओं के अनुसार, मलमास के दौरान तुलसी के पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए और न ही उसके आसपास गंदगी रखनी चाहिए. तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार या एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ने से बचना चाहिए. कई लोग इस महीने में तुलसी के सामने बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं और घर में नियमित रूप से भजन-कीर्तन भी करवाते हैं. इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है.

अधिकमास में क्या करना चाहिए

मलमास को केवल धार्मिक नियमों का महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का अवसर भी माना जाता है. इस दौरान लोग अपनी दिनचर्या में संयम रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय पूजा-पाठ में बिताने की कोशिश करते हैं. मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की आराधना करता है, उसके जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. यही कारण है कि देशभर में मलमास को भक्ति, साधना और पुण्य कमाने का सबसे खास समय माना जाता है.