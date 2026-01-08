Home > धर्म > Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त

Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है, इस दिन को दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है.इस दिन संयोग से एकादशी भी पड़ रही है.

By: Tavishi Kalra | Published: January 8, 2026 9:12:46 AM IST

Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त


Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का पर्व  हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी, बुधवार के दिन पड़ रही है. इस दिन को दान-पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन अद्भुत संयोग बन रहा है.

You Might Be Interested In

मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है. इस दिन को विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है. इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं. इस दिन खरमास का अंत हो जाता है और शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं. मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और दान पुण्य का विशेष महत्व है. इस दिन खिचड़ी का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान करना शुभ माना जाता है.

मकर संक्रांति पुण्यकाल

  • मकर संक्रान्ति 14 जनवरी, बुधवार 2026 को हैय
  • मकर संक्रान्ति पुण्य काल – 15:13 से 17:45
  • अवधि – 02 घण्टे 32 मिनट्स
  • मकर संक्रान्ति महा पुण्य काल – 15:13 से 16:58
  • अवधि – 01 घण्टा 45 मिनट्स

साल 2026 की मकर संक्रांति विशेष मनी जा रही है. इस वर्ष मकर संक्रांति के साथ एकदाशी भी पड़ रही है. मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी का पर्व भी मनाया जाएगा. यह संयोग पूरे 23 साल के बाद बन रहा है. इस दिन तिल का विशेष महत्व है. तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण है. 

You Might Be Interested In

षटतिला एकादशी 2026 तिथि

  • एकादशी तिथि प्रारम्भ – जनवरी 13, 2026 को 15:17 बजे
  • एकादशी तिथि समाप्त – जनवरी 14, 2026 को 17:52 बजे
  • 15जनवरी को, पारण (व्रत तोड़ने का) समय – 07:15 से 09:21

षटतिला एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है. इस दिन शुभ योग में तिल का दान, पूजा-अर्चना करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है.

Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: ekadashi 2026January 2026 ekadashimakar sankranti 2026shubh muhurat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त
Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त
Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त
Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त