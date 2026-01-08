Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी, बुधवार के दिन पड़ रही है. इस दिन को दान-पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन अद्भुत संयोग बन रहा है.

मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है. इस दिन को विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है. इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं. इस दिन खरमास का अंत हो जाता है और शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं. मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और दान पुण्य का विशेष महत्व है. इस दिन खिचड़ी का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान करना शुभ माना जाता है.

मकर संक्रांति पुण्यकाल

मकर संक्रान्ति 14 जनवरी, बुधवार 2026 को हैय

मकर संक्रान्ति पुण्य काल – 15:13 से 17:45

अवधि – 02 32

मकर संक्रान्ति महा पुण्य काल – 15:13 से 16:58

अवधि – 01 45

साल 2026 की मकर संक्रांति विशेष मनी जा रही है. इस वर्ष मकर संक्रांति के साथ एकदाशी भी पड़ रही है. मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी का पर्व भी मनाया जाएगा. यह संयोग पूरे 23 साल के बाद बन रहा है. इस दिन तिल का विशेष महत्व है. तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण है.

षटतिला एकादशी 2026 तिथि

एकादशी तिथि प्रारम्भ – जनवरी 13, 2026 को 15:17 बजे

एकादशी तिथि समाप्त – जनवरी 14, 2026 को 17:52 बजे

15 जनवरी को, पारण (व्रत तोड़ने का) समय – 07:15 से 09:21

षटतिला एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है. इस दिन शुभ योग में तिल का दान, पूजा-अर्चना करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.