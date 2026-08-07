काशी के पिता कहलाते हैं महेश्वर महादेव! 40 फीट नीचे विराजते हैं भोलेनाथ, रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान

Maheshwar Mahadev Temple: भारत में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर की कमी नहीं है. इनमें कुछ धाम ऐसे भी हैं जो अपनी अनोखी मान्यताओं और रहस्यमयी विशेषताओं के कारण सदियों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते आ रहे हैं. ऐसा ही एक अद्भुत शिवधाम है महेश्वर महादेव मंदिर, जिसे श्रद्धालु ‘काशी के पिता’ के नाम से जानते हैं. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां भगवान शिव का शिवलिंग धरती की सतह से लगभग 40 फीट नीचे विराजमान है. मान्यता है कि, इस मंदिर के दर्शन और जलाभिषेक का पुण्य विशेष फलदायी माना जाता है. अब सवाल है कि आखिर, महेश्वर महादेव को ‘काशी के पिता’ क्यों कहा जाता है? इस भूमिगत शिवलिंग के पीछे क्या रहस्य और पौराणिक कथा क्या है? पढ़िए इस अद्भुत शिवधाम की रोचक कहानी.

क्यों कहलाते हैं ‘काशी के पिता’?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महेश्वर महादेव का संबंध भगवान शिव की उस दिव्य ऊर्जा से माना जाता है, जिसने आगे चलकर काशी को शिव की नगरी के रूप में विशेष पहचान दिलाई. इसी कारण स्थानीय परंपराओं में उन्हें श्रद्धापूर्वक ‘काशी के पिता’ कहा जाता है. भक्तों का विश्वास है कि, यहां सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने पर भगवान शिव विशेष कृपा बरसाते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.

40 फीट नीचे विराजते हैं भोलेनाथ

महेश्वर महादेव मंदिर की सबसे अनोखी बात इसका गर्भगृह है. श्रद्धालुओं को भगवान शिव के दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से लगभग 40 फीट नीचे उतरना पड़ता है. जैसे-जैसे श्रद्धालु नीचे पहुंचते हैं, वातावरण में शांति, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अलग ही अनुभव होता है. भूमिगत गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग का दर्शन भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है.

पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, महेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और इसकी स्थापना किसी मानव द्वारा नहीं की गई. माना जाता है कि प्राचीन काल से यहां साधु-संत और ऋषि-मुनि तपस्या करते रहे हैं. समय के साथ यह स्थान शिवभक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया.

सावन में उमड़ता है आस्था का सैलाब

सावन का महीना आते ही महेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है. दूर-दूर से श्रद्धालु जलाभिषेक करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार और अन्य शिव पर्वों पर यहां विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं.

दर्शन मात्र से मराद हो जाती है पूरी!

महेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है. 40 फीट नीचे विराजमान शिवलिंग और ‘काशी के पिता’ के रूप में इसकी पहचान इसे देश के उन दुर्लभ शिवधामों में शामिल करती है, जिनके बारे में जानने और दर्शन करने की इच्छा हर शिवभक्त के मन में होती है.