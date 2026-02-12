Home > धर्म > Mahashivratri puja vidhi: महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 5 काम,: पूजा में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Mahashivratri puja vidhi: महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 5 काम,: पूजा में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का प्रमुख पर्व है, जिसे श्रद्धा और संयम के साथ मनाया जाता है. इस दिन व्रत, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है.

By: Ranjana Sharma | Published: February 12, 2026 10:17:36 AM IST

महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये पांच काम.
महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये पांच काम.


Mahashivratri puja vidhi: महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा और पावन पर्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और रातभर जागरण कर शिव नाम का जाप करते हैं. कहा जाता है कि इस दिन की गई सच्ची भक्ति से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जिनसे इस दिन विशेष रूप से बचना चाहिए.

You Might Be Interested In

तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें

महाशिवरात्रि के दिन शरीर और मन दोनों की पवित्रता आवश्यक मानी जाती है. इसलिए मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए. लहसुन-प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से भी परहेज करना बेहतर माना जाता है.
व्रत के दौरान फलाहार, दूध, फल, साबूदाना, कुट्टू या सिंहाड़े के आटे से बने व्यंजन जैसे सात्विक भोजन ही ग्रहण करें. इससे मन शांत रहता है और पूजा में एकाग्रता बनी रहती है.

आलस और अधिक नींद से बचें

यह दिन साधना, संयम और जागरण का होता है. देर तक सोना या दिनभर आराम करना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता. प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. रात में शिव नाम का जाप, भजन-कीर्तन या ध्यान करना शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इस रात जागरण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

You Might Be Interested In

गुस्सा, विवाद और अपशब्दों से दूरी रखें

महाशिवरात्रि का संदेश शांति और आत्मसंयम है. इस दिन किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या मन में द्वेष रखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.
कोशिश करें कि पूरे दिन सकारात्मक सोच रखें, जरूरतमंदों की मदद करें और विनम्र व्यवहार करें. मन की शुद्धता ही सच्ची पूजा मानी जाती है.

शिवलिंग पर गलत सामग्री अर्पित न करें

पूजा करते समय सही विधि और सामग्री का ध्यान रखना जरूरी है. शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर और केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए. तुलसी दल भी शिव पूजा में वर्जित माना जाता है. इसके स्थान पर शुद्ध जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं. बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह तीन पत्तियों वाला और साफ हो.

व्रत के नियमों की अनदेखी न करें

यदि आपने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है तो नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करें. बार-बार खाना, झूठ बोलना या दिखावे के लिए व्रत रखना धार्मिक रूप से उचित नहीं माना जाता. व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम और भक्ति है, इसलिए पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें. जरूरतमंदों को दान देना और भगवान शिव का स्मरण करते रहना भी शुभ माना जाता है.

You Might Be Interested In
Tags: mahashivratri 2026 mahashivratri puja vidhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026
Mahashivratri puja vidhi: महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 5 काम,: पूजा में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mahashivratri puja vidhi: महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 5 काम,: पूजा में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
Mahashivratri puja vidhi: महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 5 काम,: पूजा में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
Mahashivratri puja vidhi: महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 5 काम,: पूजा में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
Mahashivratri puja vidhi: महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये 5 काम,: पूजा में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी