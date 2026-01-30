Home > धर्म > Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि

Mahashivratri 2026 Date: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है. यह दिन भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन है. महाशिवरात्रि का पर्व हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व किस दिन पड़ेगा और किस दिन रखा जाएगा व्रत जानें.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: January 30, 2026 10:02:37 AM IST

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि


Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि के पर्व का इंतजार लोग पूरे सालभर करते हैं. इस दिन को शिव जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है. इस दिन भक्त व्रत करते हैं शिव जी की आराधना करते हैं. पंचांग के अनुसार , फाल्गुन माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि को महा शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है.

You Might Be Interested In

महाशिवरात्रि 2026 तिथि (Mahashivratri 2026 Date and Puja time)

महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है. इस बार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी, 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर बोही, चतुर्दशी तिथि का अंत 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर होगी. महाशिवरात्रि व्रत का 15 फरवरी, 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा. 

शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)

इस दिन निशिता काल पूजा का समय रात 12 बजकर 09 मिनट से लेकर रात 1 बजकर 01 मिनट तक रहेगा. इस दौरान पूजा की कुल अवधि 51 मिनट रहेगी.

You Might Be Interested In

महाशिवरात्रि व्रत का पारण 16 फरवरी 2026, सोमवार को 06:59 से 15:24 तक कर सकते हैं.

Pradosh Vrat 2026: जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत आज, करें भगवान शिव की साधना, पूरी होगी हर मनोकामना

रात्रि पूजा का महत्व

महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में या रात के समय पूजा करने का विशेष महत्व है, इस दिन सन्ध्याकाल में स्नान कर पूजा करनी चाहिए. व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने भक्तों को इस 4 चार की पूजा के दौरान विशेष फल की प्राप्ति होती है. शिवरात्रि पूजा रात्रि के समय एक बार या चार बार की जा सकती है. रात्रि के चार प्रहर होते हैं, और हर प्रहर में शिव पूजा की जा सकती है.

4 पहर पूजा का शुभ मुहूर्त

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय – शाम 6:11 से रात 9:23 तक रहेगा
रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय – रात 9:23 से रात 00:35 तक रहेगा
रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय – रात 00:35+ से 03:47 तक रहेगा
रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय – सुबह 03:47+ से सुबह 06:59 तक रहेगा.

महाशिवरात्रि पूजा विधि (Mahashivratri Ki Puja Kaise Karen)

महाशिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव की पूजा विधि-विधान के साथ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. इस दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें, शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक या रुद्राभिषेक करें. भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, गन्ने का रस, आदि अर्पित करें इसके बाद भगवान शिव को चंदन, भस्म आदि का तिलक लगाएं.

Hindu Nav Varsh 2026 Date: 2026 में इस दिन से शुरू हो जाएगा हिंदू नववर्ष, जानें नए संवत की शुरुआत कैसे करें

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: lord shivamahashivrtari 2026mahashivrtari 2026 datemahashivrtari 2026 kabpujan vidhishubh muhurat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026
Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि
Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि
Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि
Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि