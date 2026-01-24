Home > धर्म > Mahashivratri 2026 Date: साल 2026 में महाशिवरात्रि कब 15 या 16 फरवरी? यहां जानें सही डेट

Mahashivratri 2026 Date: साल 2026 में महाशिवरात्रि कब 15 या 16 फरवरी? यहां जानें सही डेट

Mahashivratri 2026 Date: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व है. यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है. हिंदू धर्म में इस पर्व को बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है. जानते हैं साल 2026 में किस दिन पड़ रही है महाशिवरात्रि.

By: Tavishi Kalra | Published: January 24, 2026 8:59:51 AM IST

Mahashivratri 2026 Date: साल 2026 में महाशिवरात्रि कब 15 या 16 फरवरी? यहां जानें सही डेट


Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है. इस शुभ दिन पर देवों के देव महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था. महाशिवरात्रि के मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है उनके लिए व्रत किया जाता है साथ ही इस दिन उनका अभिषेक भी किया जाता है. जानते हैं साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है.

You Might Be Interested In

हर साल महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है. इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. लोग पूरे साल महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं. इस दिन भगवान शिव के अभिषेक का विशेष महत्व है. 

साल 2026 में महाशिवरात्रि कब?

फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी, रविवार के दिन शाम को 5 बजकर 5 मिनट पर होगी,  वहीं, इसका समापन अगले दिन यानी 16 फरवरी, सोमवार को शाम के 5 बजकर 35 मिनट चतुर्दशी तिथि व्याप्त होगी. शास्त्रों के अनुसार, जिस रात में निशिता काल में चतुर्दशी तिथि का संयोग बनता है उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है.

You Might Be Interested In

इसी कारण महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करना 15 फरवरी को ही की जाएगी.

शिवरात्रि पूजा रात्रि के समय एक बार या चार बार की जा सकती है. रात्रि के चार प्रहर होते हैं, और हर प्रहर में शिव पूजा की जा सकती है

  • रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय – शाम 6:11 से रात 9:23
  • रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय – रात 9:23 से 12:35+
  • रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय – रात 12:35+ से 3:47+
  • रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय – 3:47+ से 6:59+

व्रत विधि

  • महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर व्रत का संक्लप लें.
  • घर पर शिवजी की पूजा करने के बाद मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध, जल, शहद, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें.
  • अपनी मनोकामना को मन ही मन अपने प्रतिज्ञा को दोहराएं.
  • शाम के समय प्रहर की पूजा करें और शिवलिंग पर रूद्रशिषेक करें.

महाशिवरात्रि व्रत शिव पूजा और पारण दोनों की चतुर्दशी तिथि अस्त होने से पहले करना चाहिए. 16 फरवरी 2026 को, शिवरात्रि पारण समय – 06:59 से 15:24 रहेगा.

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर क्या कहती है ग्रहों की चाल, इन राशियों को रहना होगा सावधान!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

You Might Be Interested In
Tags: 15 or 16 february 2026lord shivamahashivratri 2026mahashivratri 2026 datemahashivratri 2026 kab haipujan vidhishiv jishivratri 2026shubh muhurat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Mahashivratri 2026 Date: साल 2026 में महाशिवरात्रि कब 15 या 16 फरवरी? यहां जानें सही डेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mahashivratri 2026 Date: साल 2026 में महाशिवरात्रि कब 15 या 16 फरवरी? यहां जानें सही डेट
Mahashivratri 2026 Date: साल 2026 में महाशिवरात्रि कब 15 या 16 फरवरी? यहां जानें सही डेट
Mahashivratri 2026 Date: साल 2026 में महाशिवरात्रि कब 15 या 16 फरवरी? यहां जानें सही डेट
Mahashivratri 2026 Date: साल 2026 में महाशिवरात्रि कब 15 या 16 फरवरी? यहां जानें सही डेट