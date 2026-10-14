Mahabharata War: महाभारत युद्ध के 9वें दिन ऐसा क्या हुआ... कृष्ण के रौद्र रूप से डरे भीष्म और अर्जुन ने पकड़ लिए पांव

Mahabharata War: महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला. कहा जाता है कि जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कुल मौतों के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में जानकारी दी थी कि इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार (1,660,020,000) लोग मारे गए. युद्ध में शहीद होने वालों में सैनिकों के अलावा सारथी, हाथी और घोड़े के सवार तथा विभिन्न सहायक सेनाएं भी शामिल थीं. कहा जाता है कि इतने लोग तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं मारे गए. महाभारत के शुरू होने से पहले ही श्रीकृष्ण ने वादा किया था कि वह कभी हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें अपना वचन तोड़ना पड़ा और सुदर्शन चक्र तक उठाना पड़ा. वहीं, कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्होंने एक तरह से अपना वचन नहीं तोड़ा.

कब और क्यों आई कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाने की नौबत

‘मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल अर्जुन का सारथी बनूंगा’ महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह कठिन प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि श्रीकृष्ण को अपना यह वचन तोड़ना पड़ा. वेद व्यास रचित महाभारत के अनुसार, युद्ध के 9वें दिन भीष्म पितामह ने मोर्चा संभाला. भीष्म का युद्ध का रूप देखकर पूरी पांडव सेना में खलबली मच गई. भीष्म के बाणों पांडवों को डरा दिया. चंद पलों में सैनिकों के जमीन पर गिर गए. इस दौरान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भीष्म पर प्रहार करने में संकोच कर रहे थे. भीषण का बाणों ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया.

टूट गया अर्जुन का रथ

भीष्म के बाणों और उनके रौद्र रूप ने श्री कृष्ण को भी चिंता में डाल दिया. युद्ध के दौरान श्रीकृष्ण ने पाया कि अर्जुन का रथ टूटने वाला है. उन्हें अंदेशा होने लगा कि भीष्म अर्जुन की हत्या से भी नहीं चूकेंगे. आखिरकार श्रीकृष्ण के सब्र का बांध टूट गया. श्रीकृष्ण रथ से उतर गए और एक तरह से युद्ध के मैदान में उतर गए. गुस्साए कृष्ण ने पास पड़े एक टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया. इसके बाद उसे ही ‘सुदर्शन चक्र’ की तरह धारण कर भीष्म की ओर दौड़ पड़े.

कृष्ण का रूप देख भीष्म ने जोड़े हाथ

यह दृश्य देखकर भीष्म ने अपने हाथ जोड़ लिए. श्रीमद्भागवत और संत वाणियों में यही कहा गया है कि भीष्म दरअसल यही चाहते थे. वो देखना चाहते थे कि कृष्ण के लिए अपना वचन बड़ा है या अपना भक्त. इसके बाद श्रीकृष्ण ने भी अपना हथियार रख दिया.

क्यों रौद्र रूप में आए कृष्ण

विद्वानों का कहना है कि महाभारत के 8वें दिन कौरव अपने प्रतिद्वंद्वी पांडवों के आगे पस्त हो गए थे. हार की कगार पर खड़े कौरवों में निराशा थी. इस पर निराश दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर आरोप लगाया कि वे पांडवों के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं. यह बात भीष्म को चुभ गई. उन्होंने 8वें दिन एलान किया कि कल (युद्ध के 9वें दिन) मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि या तो अर्जुन मरेगा, या फिर श्री कृष्ण को अपनी ‘शस्त्र न उठाने’ की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी. इसके बाद भीष्म की वीरता के आगे कृष्ण को एक तरह से हथियार उठाना पड़ा.

क्या कृष्ण ने नहीं तोड़ी अपनी प्रतिज्ञान

एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी. महाभारत के 9वें दिन कृष्ण को एहसास हुआ कि जिस तरह से भीष्म लड़ रहे थे, अगर उन्हें रोका नहीं गया तो जल्द ही अर्जुन मारे जाएंगे और पूरी पांडव सेना भी नष्ट हो सकती है. इस पर श्रीकृष्ण मैदान में उतर आए. इस दौरान ज़मीन पर पड़ा एक रथ का पहिया दिखाई दिया जो रथ से टूटकर अलग हो गया था. वे उसकी ओर लपके, उसे उठाया, हाथ में घुमाया और भीष्म की ओर बढ़े, उनसे कहा कि तुम ही इस पूरे युद्ध की वजह हो.

क्या कहा था कृष्ण ने

तुम… जब कोई राजा गलत रास्ते पर जाता है, तो मंत्री की ज़िम्मेदारी होती है कि वह राजा को सही रास्ते पर लाए, क्योंकि तुम धृतराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं लाए, इसलिए इस पूरी लड़ाई और तबाही की वजह तुम ही हो और तुम्हें मरना होगा. इस पर भीष्म ने अपना धनुष-बाण एक तरफ रख दिया और समर्पण के भाव से कहा- कृष्ण, हे वासुदेव, तुम्हारे हाथों मरना ही मेरे जीवन की सार्थकता होगी’ यह देखकर अर्जुन घबरा गया, अपने रथ से कूदा और कृष्ण के पीछे भागा. कहा कृष्ण, रुकिए. मैं लडूंगा, मैं लडूंगा. इस पर कृष्ण ने अपना धनुष तोड़ दिया था।