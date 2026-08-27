कुरुक्षेत्र में न भोजन बचता, न पड़ती कमी! उडुपी के राजा का चमत्कारी हिसाब, कृष्ण की मूंगफली से तय होता था सैनिकों का भोजन

Mahabharata Untold Story: महाभारत एक ऐसा विशाल महाकाव्य है, जिसकी कई कथाएं और रहस्य आज भी आम लोगों से छिपे हुए हैं. महाभारत के कुरुक्षेत्र का युद्ध, वीरता और रणनीति की कथा तो हम सभी ने सुनी होगी. मगर एक कथा ऐसे राजा से जुड़ी है, जिसने युद्ध तो नहीं किया, लेकिन लाखों सैनिकों के भोजन की जिम्मेदारी उठाई. दरअसल, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब लाखों सैनिक आमने-सामने थे, तब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि इतनी विशाल सेना के लिए रोज भोजन जुटाना भी थी. इसी बीच उडुपी के राजा से जुड़ी एक दिलचस्प लोककथा सामने आती है. कहा जाता है कि, राजा हर दिन सैनिकों के लिए भोजन तैयार करवाते, लेकिन न तो खाना कम पड़ता और न ही बेवजह बर्बाद होता. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर, उन्हें अगले दिन कितने सैनिकों के लिए भोजन बनाना है, इसका अंदाजा कैसे होता था? मान्यता है कि इसका संकेत स्वयं श्रीकृष्ण की रात में खाई गई मूंगफली से मिलता था. पढ़िए इससे जुड़ी रोचक कथा-

सैनिकों के भोजन की सटीक व्यवस्था

कहानी के अनुसार, जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने-सामने थीं, तब उडुपी के राजा ने युद्ध में किसी पक्ष का साथ देने के बजाय सैनिकों के लिए भोजन की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया. किंवदंती कहती है कि, राजा भोजन बनवाते समय सैनिकों की वास्तविक संख्या और उनकी जरूरत का अनुमान बेहद सटीक तरीके से लगाते थे. लेकिन, उनका सबसे बड़ा रहस्य किसी विशाल भंडार में नहीं, बल्कि कृष्ण की मुट्ठी में छिपा था.

श्रीकृष्ण की रात में खाई मूंगफली से मिलता था संकेत

कहा जाता है कि, कृष्ण हर रात भोजन के बाद कुछ मूंगफली खाते थे. उडुपी के राजा चुपचाप उन मूंगफलियों के छिलके गिनते थे. छिलकों की संख्या को अगले दिन की सेना के भोजन की जरूरत से जोड़कर वे अनुमान लगाते थे कि कितने सैनिकों को भोजन की आवश्यकता होगी. इस तरह अगले दिन जितना भोजन चाहिए, लगभग उतना ही तैयार किया जाता- न कम, न अनावश्यक रूप से अधिक.

भोजन की नहीं होती थी बर्बादी

लोककथा का यही हिस्सा इसे असाधारण बनाता है. मान्यता है कि कृष्ण द्वारा खाई गई हर मूंगफली अगले दिन मरने वाले सैनिकों की संख्या का संकेत देती थी. उदाहरण के लिए, यदि कृष्ण ने कुछ निश्चित संख्या में मूंगफलियां खाईं, तो राजा उसी अनुपात में भोजन की मात्रा घटाते थे. इस रहस्यमयी गणना के कारण भोजन की भारी बर्बादी नहीं होती थी. हालांकि, महाभारत के विभिन्न संस्करणों और बाद की लोकपरंपराओं में इससे जुड़े विवरण अलग-अलग मिलते हैं.