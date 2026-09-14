अभिमन्यु की प्रेमिका वत्सला कौन थीं? जब बलराम ने दुर्योधन के बेटे से तय की शादी, फिर घटोत्कच ने कैसे बचाया प्यार

Abhimanyu Vatsala Love Story: महाभारत की कथा में अभिमन्यु का नाम आते ही चक्रव्यूह, वीरता और कुरुक्षेत्र का युद्ध याद आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु के जीवन में युद्ध से अलग प्रेम की एक ऐसी कथा भी बताई जाती है, जिसमें विवाह का फैसला होने के बाद भी प्रेमी-प्रेमिका को अलग करने की कोशिश हुई थी? लोक कथाओं में अभिमन्यु की प्रेमिका के रूप में वत्सला का उल्लेख मिलता है. कहा जाता है कि, वत्सला बलराम की पुत्री थीं और अभिमन्यु से उनका प्रेम था.

कहानी में मोड़ तब आता है, जब बलराम अपनी पुत्री वत्सला का विवाह अभिमन्यु के बजाय दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार से तय कर देते हैं. एक तरफ परिवार का फैसला था तो दूसरी ओर वत्सला और अभिमन्यु का प्रेम. ऐसे में दोनों के सामने अपने प्रेम को बचाने की चुनौती खड़ी हो जाती है. लेकिन, इस प्रेम कहानी में सबसे दिलचस्प भूमिका निभाते हैं घटोत्कच. आइए जानते हैं महाभारत से जुड़ी इस रोचक लोककथा की पूरी कहानी.

कौन थीं वत्सला?

वत्सला को कुछ लोककथाओं और बाद की कथात्मक परंपराओं में बलराम और रेवती की पुत्री बताया गया है. बता दें कि, वत्सला-अभिमन्यु की प्रेमकथा महाभारत के मूल संस्कृत ग्रंथ में इसी रूप में नहीं मिलती है. यह कथा मुख्य रूप से लोकप्रचलित और बाद की क्षेत्रीय परंपराओं में लोकप्रिय हुई है. कहानी के अनुसार, वत्सला और अभिमन्यु एक-दूसरे को पसंद करते थे और दोनों का विवाह होना तय माना जा रहा था. लेकिन परिस्थितियां अचानक बदल गईं.

बलराम ने दुर्योधन के बेटे से तय किया रिश्ता

लोककथा के अनुसार, बलराम ने वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार से करने का फैसला किया. इसके पीछे कौरवों और यादवों के बीच संबंध मजबूत करने की राजनीतिक सोच बताई जाती है. वत्सला इस रिश्ते से खुश नहीं थीं, क्योंकि उनका मन अभिमन्यु में था. लेकिन, परिवार के फैसले के सामने उनकी मुश्किल बढ़ गई.

फिर हुई घटोत्कच की एंट्री

वत्सला की परेशानी जब अभिमन्यु तक पहुंची तो मदद के लिए घटोत्कच सामने आए. उन्हें मायावी शक्तियों का स्वामी माना जाता है. लोककथा के अनुसार, घटोत्कच ने अपनी माया से विवाह समारोह में ऐसा भ्रम पैदा किया कि दुर्योधन पक्ष के लोग परेशान हो गए. कुछ संस्करणों में बताया जाता है कि उन्होंने स्वयं एक विशाल और भयंकर रूप धारण कर विवाह में पहुंचकर ऐसा माहौल बनाया कि लक्ष्मण कुमार और उनका पक्ष वहां से पीछे हटने को मजबूर हो गया. इसके बाद वत्सला और अभिमन्यु के प्रेम का रास्ता साफ हो गया.