Home > धर्म > अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान आधा ही क्यों मिला? राक्षस कालयवन से क्या था कनेक्शन? कृष्ण के अंगवस्त्र से जुड़ी है कथा

अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान आधा ही क्यों मिला? राक्षस कालयवन से क्या था कनेक्शन? कृष्ण के अंगवस्त्र से जुड़ी है कथा

Mahabharata Untold Story: महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रसंग है अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश. वीरता में बेजोड़ अभिमन्यु ने कौरवों की विशाल सेना के बीच बने चक्रव्यूह को भेद तो दिया, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता था. आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए सुना था?

By: Lalit Kumar | Published: September 6, 2026 9:49:59 AM IST

Abhimanyu Kalayavan Connection
Abhimanyu Kalayavan Connection


Mahabharata Untold Story: महाभारत में भगवान कृष्ण और कौरव-पांडवों की किस्से सबसे अधिक सुने-सुनाए जाते हैं. लेकिन, कुछ पात्र ऐसे भी हुए जिनकी वीरता के साथ दर्दनाक कहानी भी भावुक कर देती है. ऐसी ही एक कहानी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से जुड़ी है. जी हां, महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रसंग है अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश. वीरता में बेजोड़ अभिमन्यु ने कौरवों की विशाल सेना के बीच बने चक्रव्यूह को भेद तो दिया, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता था. आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए सुना था? श्रीकृष्ण के अंगवस्त्र से जुड़ी एक घटना के कारण कहानी अधूरी रह गई. इससे भी ज्यादा रोचक एक लोककथा है, जो अभिमन्यु के इस अधूरे ज्ञान को राक्षस कालयवन से जोड़ती है. हालांकि, इन कथाओं के सभी हिस्से मूल संस्कृत महाभारत में एक साथ नहीं मिलते हैं. 

गर्भ में ही सुन रहे थे अभिमन्यु!

लोककथा के अनुसार, जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब श्रीकृष्ण उन्हें युद्ध की रणनीतियों और चक्रव्यूह की संरचना के बारे में बता रहे थे. चक्रव्यूह में प्रवेश करना बेहद कठिन था और उससे बाहर निकलने की विधि जानना उससे भी ज्यादा मुश्किल. कहा जाता है कि, कृष्ण ने सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की प्रक्रिया समझानी शुरू की. गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी ध्यान से यह सब सुन रहे थे. उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य तो सुन लिया, लेकिन जब कृष्ण बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई. इस तरह कथा के अनुसार अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन उससे बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं जान पाए.

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फिर राक्षस कालयवन कहां से आया?

कालयवन रासक्ष का प्रसंग श्रीकृष्ण से जुड़ी एक अलग प्रसिद्ध कथा है. बता दें कि कालयवन एक शक्तिशाली यवन योद्धा था, जिसने मथुरा पर आक्रमण किया था. कृष्ण सीधे उससे युद्ध करने के बजाय उसे ऐसी गुफा तक ले गए, जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे. कालयवन ने सोते हुए मुचकुंद को कृष्ण समझकर उन्हें लात मार दी. मुचकुंद की आंखें खुलीं और उनके तप के प्रभाव से कालयवन भस्म हो गया. लेकिन अभिमन्यु और कालयवन को जोड़ने वाली कहानी मुख्य महाभारत कथा का हिस्सा नहीं मानी जाती है.

कृष्ण के अंगवस्त्र से जुड़ी क्या है कहानी?

लोककथा के अनुसार, कृष्ण ने कालयवन का वध करने के बाद उसकी आत्मा को अपने अंगवस्त्र में बांध लिया और द्वारका ले जाकर एक अलमारी में रख दिया. एक दिन कृष्ण जब सुभद्रा को चक्रव्यूह की जानकारी दे रहे थे, तब किसी प्रसंग के दौरान उनका ध्यान अलमारी की ओर चला गया. सुभद्रा ने अनजाने में वह अलमारी खोल दी. तभी उसमें से निकली दिव्य ज्योति उनके गर्भ में प्रवेश कर गई और वह बेहोश हो गईं. मान्यता है कि इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान तो मिला, लेकिन बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं सुन पाए.

कुरुक्षेत्र में काम आया अधूरा ज्ञान

युद्ध के 13वें दिन जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया, तब अर्जुन और कृष्ण दूसरी दिशा में युद्ध में व्यस्त थे. पांडव सेना के सामने चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती थी. अभिमन्यु ने कहा कि उन्हें इसमें प्रवेश करना आता है. वह वीरता से चक्रव्यूह में घुस गए और कई बड़े योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. लेकिन बाहर निकलने की पूरी विधि उन्हें ज्ञात नहीं थी. पांडव योद्धा उनके पीछे प्रवेश नहीं कर सके और अभिमन्यु अकेले पड़ गए. इसके बाद कौरव योद्धाओं ने नियमों की मर्यादा तोड़ते हुए कई दिशाओं से उन पर हमला किया और अंततः अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए.

Tags: Dharmmahabharata storyreligion news
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