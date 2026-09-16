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मौत सामने थी फिर भी नहीं टूटा कर्ण का दानवीर धर्म! दांत तोड़कर दिया सोना, भगवान कृष्ण ने यूं ली आखिरी परीक्षा

Karna Daanveer Story: महान योद्धा कर्ण रणभूमि में बुरी तरह घायल होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे. शरीर पर अनगिनत घाव थे, सांसें धीमी पड़ रही थीं, लेकिन तभी उनके सामने एक याचक आ पहुंचा. जीवन की आखिरी घड़ियों में भी कर्ण ने उसे खाली हाथ लौटाने से इनकार कर दिया.

By: Lalit Kumar | Published: September 16, 2026 8:47:40 AM IST

मौत सामने थी फिर भी नहीं टूटा कर्ण का दानवीर धर्म!
मौत सामने थी फिर भी नहीं टूटा कर्ण का दानवीर धर्म!


Karna Daanveer Story: कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था. महान योद्धा कर्ण रणभूमि में बुरी तरह घायल होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे. शरीर पर अनगिनत घाव थे, सांसें धीमी पड़ रही थीं, लेकिन तभी उनके सामने एक याचक आ पहुंचा. जीवन की आखिरी घड़ियों में भी कर्ण ने उसे खाली हाथ लौटाने से इनकार कर दिया. याचक ने ऐसी चीज मांग ली, जिसे सुनकर कोई भी विचलित हो सकता था. ये याचक कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण पहुंचे थे. लेकिन, दानवीर कर्ण ने अपने शरीर से ही दान देने का रास्ता निकाल लिया. 

यह कथा भगवान कृष्ण की उस परीक्षा से जुड़ी है, जिसमें कर्ण की दानवीरता की आखिरी कसौटी सामने आई. अब सवाल है कि आखिर, भगवान कृष्ण ने क्यों ली कर्ण की परीक्षा? कर्ण की दानवीरता क्यों है इतनी प्रसिद्ध? आइए जानते हैं दानवीर से जुड़ी रोचक कथा-

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कृष्ण ने क्यों ली कर्ण की परीक्षा?

लोककथा के अनुसार, श्रीकृष्ण यह देखना चाहते थे कि कर्ण की प्रसिद्ध दानवीरता केवल प्रसिद्धि तक सीमित है या वह मृत्यु के समय भी अपने धर्म पर कायम रहते हैं. इसलिए कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और घायल कर्ण के पास पहुंचे. उन्होंने कर्ण से दान मांगा. कर्ण ने कहा कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जो चाहिए, देने का प्रयास करेंगे. कथा में बताया जाता है कि, ब्राह्मण ने कर्ण से सोना मांगा. उस समय कर्ण के पास देने के लिए धन या आभूषण नहीं थे. लेकिन उनकी नजर अपने दांतों पर पड़ी. मान्यता के अनुसार, कर्ण के एक दांत में सोना जड़ा हुआ था.

खून से लथपथ कर्ण ने तोड़ा सोने का दांत

कथा के अनुसार, कर्ण ने अपने दांत को पत्थर से तोड़कर निकाल दिया और ब्राह्मण को देने लगे. कृष्ण ने उनकी परीक्षा को यहीं खत्म नहीं किया. कर्ण के दांत पर खून लगा था. ब्राह्मण ने उस रक्त से सने दान को लेने से इनकार कर दिया. अब कर्ण के सामने एक और चुनौती थी. वह खुद उठने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. इस पर उन्होंने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया, जिससे पानी की धारा निकली. फिर उन्होंने उस पानी से दांत को साफ किया और याचक को दे दिया.

तब सामने आया श्रीकृष्ण का असली रूप

कर्ण की दान भावना देखकर ब्राह्मण के रूप में आए श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए. उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया. कर्ण समझ गए कि उनकी परीक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ले रहे थे. कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता और उनके संकल्प की प्रशंसा की. कर्ण ने यह दिखा दिया था कि उनके लिए दान केवल संपत्ति देने का नाम नहीं था, बल्कि जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाना उनके जीवन का सिद्धांत था.

कर्ण की दानवीरता क्यों है इतनी प्रसिद्ध?

महाभारत में कर्ण महान योद्धा थे, लेकिन उनके जीवन में अपमान, पहचान और मित्रता के संघर्ष भी रहे. इसके बावजूद उनकी दानवीर कर्ण की छवि लोकपरंपराओं में बेहद प्रसिद्ध हुई. हालांकि, सोने के दांत वाली यह घटना मूल महाभारत के युद्ध-वर्णन में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है.

Tags: danveer karnDharmmahabharata storyreligion news
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