Home > धर्म > मंदिर में पूजा और अनोखी मान्यता, क्या सचमुच महाभारत के दुर्योधन भरते हैं टैक्स? भारत के इस गांव का रहस्य हैरान कर देगा

मंदिर में पूजा और अनोखी मान्यता, क्या सचमुच महाभारत के दुर्योधन भरते हैं टैक्स? भारत के इस गांव का रहस्य हैरान कर देगा

Mahabharata Duryodhana Temple: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव भी है, जहां महाभारत के दुर्योधन को अहंकारी और जिद्दी राजकुमार के तौर पर नहीं बल्कि उदार व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है और उनके नाम का एक मंदिर भी है. अगर नहीं, तो चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

By: Shristi S | Published: June 20, 2026 5:50:12 PM IST

क्या सचमुच महाभारत के दुर्योधन भरते हैं केरल के इस गांव का टैक्स
क्या सचमुच महाभारत के दुर्योधन भरते हैं केरल के इस गांव का टैक्स


Duryodhana Temple Kerala: महाभारत की कहानी में दुर्योधन को अक्सर कौरवों के अहंकारी और जिद्दी राजकुमार के रूप में देखा जाता है. लेकिन भारत के दक्षिणी राज्य केरल में एक ऐसी जगह भी है, जहां दुर्योधन की पहचान बिल्कुल अलग है.

केरल के उस गांव के लोग उन्हें दुश्मन नहीं, बल्कि एक उदार और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद करते हैं. दुर्योधन को समर्पित एक मंदिर इस सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखता है. यही वजह है कि सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत आज भी उनके नाम पर जमीन का टैक्स जमा किया जाता है. 

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15 एकड़ में फैला है दुर्योधन के नाम का मंदिर

केरल के कोल्लम जिले के पोरुवाझी गांव में स्थित पोरुवाझी पेरुविरुथी मलानाडा मंदिर काफी प्रसिद्ध है. मंदिर परिसर लगभग 15 एकड़ में फैला है, और आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड और भूमि दस्तावेजों के अनुसार, संपत्ति दुर्योधन के नाम पर पंजीकृत है. यही कारण है कि, जब भी वार्षिक भूमि कर का भुगतान किया जाता है, तो कर रसीद दुर्योधन के नाम पर जारी की जाती है.

परंपरा के पीछे महाभारत की कहानी

स्थानीय मान्यता के अनुसार, मंदिर की स्थापना तब हुई थी जब पांडव वनवास में थे. पुरानी कहानियों के अनुसार, दुर्योधन पांडवों की तलाश में आज के केरल के जंगलों में भटक रहा था. अपनी यात्रा के दौरान, वह थक गया और प्यासा हो गया. कुरुवा समुदाय की एक बुज़ुर्ग महिला ने उसे ताड़ी पिलाई.

माना जाता है कि दुर्योधन ने जाति की परवाह किए बिना ताड़ी पी ली थी. स्थानीय लोग दुर्योधन के इस फ़ैसले को बराबरी और दया की निशानी के तौर पर याद करते हैं. कहा जाता है कि गांव वालों की दया से खुश होकर, दुर्योधन ने उनकी भलाई और खुशहाली के लिए खेती की एक बड़ी जमीन दान कर दी थी.

क्या है मंदिर की खास बात और रोज का चढ़ावा?

मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं है. दुर्योधन की मूर्ति के बजाय, एक ऊंचा चबूतरा है जहां भक्त पूजा करते हैं. उसकी गदा की पूजा की जाती है. गांव वाले प्यार से दुर्योधन को अप्पुप्पा कहते हैं, जिसका मलयालम में मतलब दादा होता है.

मंदिर में रोज शराब चढ़ाई जाती है. भक्तों का मानना ​​है कि यह प्रथा उस पौराणिक घटना का सम्मान करती है जिसमें दुर्योधन को एक स्थानीय महिला ने ताड़ी पिलाई थी. हालांकि भारत में धार्मिक संस्थाओं को इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है, फिर भी उन्हें जमीन का टैक्स देना पड़ता है. जब केरल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम फॉर्मल हुआ, तो मंदिर की प्रॉपर्टीज ऑफिशियली मुख्य देवता के तौर पर दुर्योधन के नाम पर रजिस्टर की गईं.

Tags: KeralaMahabharata
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