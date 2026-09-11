महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? भगवान श्रीकृष्ण ने चुनी थी भूमि, जानें फैसले के पीछे का गहरा रहस्य

Mahabharata Untold Story: महाभारत का युद्ध सिर्फ दो पक्षों के बीच लड़ा गया एक महासंग्राम नहीं था, बल्कि इसे धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष के रूप में देखा जाता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर श्रीकृष्ण ने युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों स्वीकार किया? क्या यह जगह केवल संयोग से चुनी गई थी या इसके पीछे कोई खास वजह थी? धार्मिक कथाओं और लोकमान्यताओं में कुरुक्षेत्र को लेकर ऐसी कई रोचक बातें मिलती हैं, जो इस सवाल को और रहस्यमय बना देती हैं.

कुरुक्षेत्र को प्राचीन काल से ही धर्मभूमि माना जाता रहा है. यही वजह है कि महाभारत की शुरुआत में भी इसे ‘धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र’ कहा गया है. मान्यता है कि इस धरती पर अनेक ऋषियों ने तपस्या की और यहां धार्मिक अनुष्ठान होते रहे. इसी पवित्र भूमि पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने-सामने आईं.

कुरुक्षेत्र को क्यों माना गया धर्मक्षेत्र?

धार्मिक मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र का संबंध राजा कुरु से भी जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि राजा कुरु ने इस भूमि पर तप और धार्मिक कर्म किए थे. उनकी साधना और धर्म के प्रति समर्पण के कारण यह क्षेत्र धीरे-धीरे धर्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ. महाभारत में कुरुक्षेत्र का महत्व इतना अधिक है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्रों और पांडवों ने क्या किया.

श्रीकृष्ण के फैसले के पीछे क्या था रहस्य?

लोककथाओं में एक मान्यता यह भी मिलती है कि, श्रीकृष्ण चाहते थे कि कौरव-पांडवों के बीच होने वाला निर्णायक संघर्ष ऐसी भूमि पर हो, जहां धर्म का प्रभाव हो. कुरुक्षेत्र इस दृष्टि से उपयुक्त माना गया. कुछ लोककथाओं में युद्धभूमि के चयन को लेकर एक और रोचक प्रसंग सुनाया जाता है. कहा जाता है कि, श्रीकृष्ण ऐसी जगह चाहते थे जहां भाइयों के बीच होने वाले संघर्ष की परिस्थितियों में युद्ध का परिणाम धर्म की स्थापना की दिशा में जाए. हालांकि, यह प्रसंग मूल महाभारत के प्रमाणित विवरण के रूप में नहीं, बल्कि बाद की लोकपरंपराओं और कथाओं में अधिक मिलता है.

यहीं श्रीकृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान

कुरुक्षेत्र के चयन को खास बनाने वाली सबसे बड़ी घटना युद्ध से ठीक पहले हुई. जब अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुजनों और संबंधियों को सामने देखकर मोह में पड़ गए, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान दिया. यही संवाद आगे चलकर श्रीमद्भगवद्गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ. इसलिए कुरुक्षेत्र केवल युद्धभूमि नहीं रहा, बल्कि वह स्थान बन गया जहां श्रीकृष्ण ने मानव जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों पर अर्जुन को मार्गदर्शन दिया.

क्या कुरुक्षेत्र का चयन पहले से तय था?

महाभारत के मूल कथानक में कुरुक्षेत्र को युद्धभूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसके चयन के पीछे बताई जाने वाली सभी लोकप्रिय कहानियां मूल संस्कृत महाभारत में समान रूप से नहीं मिलतीं. इसलिए श्रीकृष्ण द्वारा किसी विशेष ‘गुप्त योजना’ के तहत कुरुक्षेत्र चुनने की बात को धार्मिक लोकमान्यता के रूप में देखना उचित है.