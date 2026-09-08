Home > धर्म > महाभारत युद्ध के बाद बदल गई थी कुरुक्षेत्र की मिट्टी? 30 किमी के दायरे में आज भी दिखता रहस्य, क्या युद्ध की गर्मी का था असर?

महाभारत युद्ध के बाद बदल गई थी कुरुक्षेत्र की मिट्टी? 30 किमी के दायरे में आज भी दिखता रहस्य, क्या युद्ध की गर्मी का था असर?

Kurukshetra Soil Mystery: कुरुक्षेत्र की धरती पर आज भी जब कोई लाल-भूरी मिट्टी को देखता है तो महाभारत की युद्धभूमि की कल्पना अपने आप आंखों के सामने तैरने लगती है. 18 दिन तक चले युद्ध, लाखों योद्धाओं, घोड़ों-हाथियों और अस्त्र-शस्त्रों की कथाएं इस भूमि से जुड़ी हैं. लेकिन, क्या सचमुच महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग बदल गया था?

By: Lalit Kumar | Published: September 8, 2026 11:39:01 AM IST

क्या सच में महाभारत युद्ध के बाद बदल गई थी कुरुक्षेत्र की मिट्टी? (AI)
क्या सच में महाभारत युद्ध के बाद बदल गई थी कुरुक्षेत्र की मिट्टी? (AI)


Kurukshetra Soil Mystery: कुरुक्षेत्र की धरती पर आज भी जब कोई लाल-भूरी मिट्टी को देखता है तो महाभारत की युद्धभूमि की कल्पना अपने आप आंखों के सामने तैरने लगती है. 18 दिन तक चले युद्ध, लाखों योद्धाओं, घोड़ों-हाथियों और अस्त्र-शस्त्रों की कथाएं इस भूमि से जुड़ी हैं. लेकिन, क्या सचमुच महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग बदल गया था? क्या युद्ध की भयंकर गर्मी और रक्तपात ने यहां की धरती को हमेशा के लिए बदल दिया? यही सवाल इस पवित्र भूमि के सबसे दिलचस्प रहस्यों में गिना जाता है. अब सवाल है कि आखिर, कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग चर्चा में क्यों है? क्या युद्ध की गर्मी से बदल गई थी मिट्टी? पढ़िए रोचक कथा-

कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग क्यों है चर्चा में?

कुरुक्षेत्र की धरती को लेकर लंबे समय से स्थानीय स्तर पर कई तरह की मान्यताएं सुनने को मिलती हैं. कुछ कथाओं में कहा जाता है कि, महाभारत युद्ध के दौरान हुए भयंकर रक्तपात के कारण यहां की मिट्टी लाल पड़ गई. वहीं, कुछ लोग इसे युद्ध के दौरान पैदा हुई अत्यधिक गर्मी और आग से जोड़ते हैं. पुराने विवरणों में भी कुरुक्षेत्र के मैदान की मिट्टी को भूरा-लाल बताया गया है. एक ऐतिहासिक विवरण के मुताबिक, युद्ध में बहा रक्त मैदान को हमेशा के लिए दागदार कर गया और यहां की मिट्टी का रंग भी इसी से जुड़ा माना जाता है. 

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क्या युद्ध की गर्मी से बदल गई थी मिट्टी?

महाभारत युद्ध की गर्मी ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग स्थायी रूप से बदल दिया था. ऐसा कोई वैज्ञानिक दृष्टि से कोई ठोस प्रमाण नहीं है. दरअसल, मिट्टी का रंग सामान्य तौर पर उसमें मौजूद खनिजों, लौह तत्वों, जैविक पदार्थों, नमी और स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है. लौह के ऑक्सीकरण से मिट्टी में लाल या भूरा रंग दिखाई दे सकता है. इसलिए केवल मिट्टी के लाल-भूरे रंग को महाभारत युद्ध का प्रत्यक्ष प्रमाण मानना शायद सही न हो.

30 किलोमीटर के दायरे का क्या है रहस्य?

कुरुक्षेत्र को केवल आज के शहर तक सीमित नहीं माना जाता. 48 कोस कुरुक्षेत्र की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा काफी बड़े क्षेत्र से जुड़ी है. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अनुसार यह विस्तृत क्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत जिलों तक फैला हुआ माना जाता है. इसी वजह से आसपास की जमीन, प्राचीन टीले, तालाब और तीर्थ भी महाभारत की परंपरा से जोड़े जाते हैं. 

खुदाई में क्या मिला?

पुरातत्वविदों को कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में प्राचीन बसावटों, मिट्टी के बर्तनों और लौह वस्तुओं से जुड़ी सामग्री मिली है. Painted Grey Ware यानी चित्रित धूसर मृद्भांड संस्कृति का संबंध भी हरियाणा के उन क्षेत्रों से मिलता है जिन्हें महाभारत परंपरा से जोड़ा जाता है. हालांकि, पुरातात्विक शोध यह साबित नहीं करता कि इनमें से कोई परत सीधे महाभारत युद्ध की ही है.

Tags: Dharmhome-hero-pos-4mahabharata storyreligion news
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