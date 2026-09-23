जब कुंती ने खोला कर्ण का राज, सच्चाई सुन टूट गए युधिष्ठिर! फिर गुस्से में स्त्रियों को दे दिया था ये बड़ा श्राप

Kunti Reveals Karna Secret: कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था. पांडव विजयी थे, लेकिन इस जीत की कीमत इतनी बड़ी थी कि हस्तिनापुर में चारों ओर मातम पसरा था. अपनों को खोने का दर्द हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था. इसी बीच जब पांडव अपने मृत परिजनों के लिए गंगातट पर जल अर्पित कर रहे थे, तभी कुंती ने ऐसा राज खोला जिसने युधिष्ठिर समेत पांचों पांडवों की पूरी दुनिया हिला दी. कुंती ने बताया कि, जिसे वे जीवनभर अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वह कोई और नहीं बल्कि उनका ज्येष्ठ भाई कर्ण था. पढ़िए आगे की रोचक कथा-

जल अर्पित करते समय कुंती ने खोला बड़ा राज

महाभारत के स्त्री पर्व में वर्णन आता है कि, जब मृत योद्धाओं के लिए जल अर्पण किया जा रहा था, तब कुंती आगे आईं. उन्होंने पांडवों को बताया कि कर्ण वास्तव में उनका ही पुत्र था, जिसे उन्होंने विवाह से पहले सूर्यदेव के वरदान से प्राप्त किया था. कुंती ने बताया कि कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे. लेकिन, अविवाहित होने के कारण लोकलाज और परिस्थितियों के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था. बाद में अधिरथ और राधा ने उसका पालन-पोषण किया.

जिस कर्ण से लड़े, वही निकला अपना बड़ा भाई!

मां कुंती बातें सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए. युधिष्ठिर के लिए यह सदमा सबसे बड़ा था. कर्ण वही योद्धा था, जिसके साथ पांडवों का वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था. युद्धभूमि में अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी और अब पता चला कि वह उनका ज्येष्ठ भाई था. युधिष्ठिर के दुख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत में उनके मुंह से निकलता है कि कर्ण की मृत्यु का दुख उन्हें अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक लग रहा था. उन्होंने कर्ण को अपना बड़ा भाई मानकर उसके लिए जलांजलि भी दी.

मैंने कर्ण को समझाने की कोशिश की थी: कुंती

कुंती ने यह भी बताया कि उन्होंने युद्ध से पहले कर्ण को उसकी असली पहचान बताई थी. उन्होंने उसे पांडवों के साथ आने के लिए समझाने की कोशिश की थी. सूर्यदेव की ओर से भी कर्ण को समझाने का प्रसंग आता है, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और निष्ठा नहीं छोड़ी. युधिष्ठिर के लिए यही बात और अधिक पीड़ादायक थी. उनके मन में सवाल था कि अगर उन्हें पहले ही पता होता कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तो शायद परिस्थितियां अलग होतीं.

गुस्से में युधिष्ठिर ने स्त्रियों को क्यों दिया श्राप?

मां की बात सुनकर युधिष्ठिर का दुख गुस्से में बदल गया. उन्हें लगा कि अगर यह रहस्य पहले सामने आ जाता तो शायद इतना बड़ा विनाश नहीं होता. इसी पीड़ा और क्रोध में उन्होंने स्त्री जाति को श्राप दिया कि, आगे से कोई स्त्री किसी बात को गुप्त नहीं रख सकेगी. यह प्रसंग महाभारत के शांति पर्व में भी पुनः वर्णित मिलता है.

कर्ण का राज बना पांडवों के लिए जिंदगीभर का दर्द

कर्ण की सच्चाई सामने आने के बाद पांडवों के मन में उसके लिए भाई का भाव जागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. युद्ध समाप्त हो चुका था और उनका ज्येष्ठ भाई उनके हाथों मारा जा चुका था.